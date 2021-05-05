Диетолог перечислила мешающие похудеть привычки

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вредных привычках, мешающих похудеть. Их она перечислила в беседе с телеканалом "Звезда"

Эксперт рекомендует, прежде всего, отказаться от малоподвижного образа жизни. По ее словам, он способствует замелению метаболизма и накоплению жира.

"Вторая вредная привычка - есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же - это способствует набору лишнего веса",

- рассказала диетолог.

Также доктор отметила, что не стоит пропускать завтраки, так как он дает энергию на весь день. Кроме того, если не перекусить с утра, есть риск переесть вечером.

По мнению нутрициолога, похудеть зачастую мешает поздний отход ко сну. Как пояснила специалист, это связано с тем, что в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, а гормоны приходят в баланс. Эксперт подчеркнула, что здоровый сон должен длиться не менее семи-восьми часов в сутки.

Следующая из перечисленных вредных привычек заключается в слишком быстром употреблении пищи.

"Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно",