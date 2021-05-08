Глава ЕК заявила, что система сертификатов вакцинации ЕС сможет начать работать в июне

БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Система сертификатов о вакцинации от коронавируса в Евросоюзе сможет начать работать в июне.

Об этом заявил а в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Порту по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита ЕС - Индия.

"Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца", - сказала она.

Отмена патентов на вакцины

Как добавила фон дер Ляйен, ЕС готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не даст дополнительных доз препарата как минимум до следующего года, поэтому лучше инвестировать в расширение производственных мощностей.

"Мы готовы к этой дискуссии, но необходимо иметь полную картину. Это не даст новых доз вакцины в течение месяцев, как минимум до следующего года. Мы считаем более эффективным [подходом] инвестиции в расширение производственных возможностей для создания вакцин", - заявила она.

Глава Еврокомиссии также призвала к ликвидации ограничений на экспорт вакцин и созданию более справедливых механизмов их распределения между государствами мира.

В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС не достиг общей позиции по вопросу об отмене патентов на вакцины. По его словам, в ходе дискуссии "прозвучали разные мнения".

На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности. При этом такие компании смогут получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции - фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.

Германия выступает против отмены патентов на вакцины, считая, что это грозит подорвать систему коммерческих исследований в ЕС.

Вакцинация п ервой дозой

Евросоюз вакцинировал первой дозой из двух необходимых более четверти своего населения, около 160 млн человек, рассказала фон дер Ляйен.

"Почти 160 млн европейцев уже получили первую из двух доз вакцины, это более 25% населения ЕС", - уточнила она.

По данным Евростата, население 27 стран Евросоюза в 2020 году составило 446,3 млн человек, таким образом, 160 млн человек - это почти 36% населения Евросоюза. Глава Еврокомиссии никак не пояснила это несоответствие.

Фон дер Ляйен также сообщила, что 27 стран ЕС за 4,5 месяца после начала вакцинации в конце декабря 2020 года получили более 200 млн доз вакцины. Она заключила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения ЕС в течение июля.

Вакцинация детей и подростков

По ее словам, Евросоюз намерен вакцинировать от COVID-19 детей и подростков, а также подготовиться к исчезновению антител у людей, привитых на первом этапе вакцинации, поэтому ему необходимы новые сотни миллионов дозы вакцин.

"Нам предстоит вакцинация детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение еще 1,8 млрд доз вакцины", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии не уточнила, когда страны ЕС могут приступить к вакцинации детей, однако отметила, что с декабря прошлого года 27 стран Евросоюза получили свыше 200 млн доз вакцины. По ее словам, темпы поставок должны позволить странам ЕС в июле выполнить свою задачу по вакцинации 70% взрослого населения сообщества.

Ранее в субботу фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия одобрила новый контракт с BioNTech и Pfizer на поставку 900 млн доз вакцины с возможностью расширения заказа еще на 900 млн доз в резерве на 2021-2023 годы. Глава Еврокомиссии добавила, что "за этим контрактом последуют другие соглашения и технологии вакцинации".