В инжире обнаружена альтернатива антибиотикам

Ученые из Воронежского и Казанского госуниверситетов, а также Санкт-Петербургского электротехнического университета обнаружили в инжире вещество, которое может быть альтернативой антибиотикам. Об этом сообщается в материале ФАН.

В продукте был найден фицин, получаемый из латекса фигового дерева. Именно это вещество и способно стать заменой антибиотикам.

Для установления пользы данного вещества ученые провели ряд экспериментом на крысах. В частности, фицином оснащали мази и гели, которыми можно обрабатывать различные поражения.