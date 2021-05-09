В инжире обнаружена альтернатива антибиотикам

Ученые из Воронежского и Казанского госуниверситетов, а также Санкт-Петербургского электротехнического университета обнаружили в инжире вещество, которое может быть альтернативой антибиотикам. Об этом сообщается в материале ФАН.
В продукте был найден фицин, получаемый из латекса фигового дерева. Именно это вещество и способно стать заменой антибиотикам.
Для установления пользы данного вещества ученые провели ряд экспериментом на крысах. В частности, фицином оснащали мази и гели, которыми можно обрабатывать различные поражения.
Специалистам удалось выяснить, что с помощью фицина у животных в полтора раза быстрее начинали заживать гнойные раны. Вещество также противодействует бактериальным пленкам на самой ране.