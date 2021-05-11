Вам и не снилось: правда ли, что сон без сновидений полезен?

Эксперты продолжают спорить о том, почему нам снятся сны. Большинство данных исследований указывают на то, что сны влияют на такие функций мозга, как память и восприятие эмоций. Учитывая, что практически у всех есть сны, как хорошие, так и плохие, естественно задаться вопросом, как сновидения влияют на качество сна, вредны ли кошмары и как избежать плохих снов. Удивительно, но факт Мы немало озадачились, когда прочитали результаты зарубежных исследований. Если у нас принято считать, что сновидения, происходящие в быстрой фазе сна, негативно влияют на его качество за счет напряжения мозга, то за рубежом все по-другому. Исследования связывают сновидения способствуют эффективному мышлению, крепкой памяти и быстрой обработке информации. Таким образом, многие ученые считают, что сновидения способствуют качественному сну. Кошмары нужно контролировать Наука определяет кошмары как возникновение сновидений, которые вызывают пробуждение и влияют на настроение и мышление человека в течение дня. У людей с кошмарным расстройством может быть беспокойный сон, с большим количеством пробуждений и трудностями при возвращении ко сну. Кроме того, они могут избегать сна из-за боязни тревожных снов, что увеличивает риск бессонницы и недосыпания. Людям стоит обратиться к врачу, если кошмары снятся чаще раза в неделю, их сон нарушается из-за кошмаров, или если они замечают, что кошмары влияют на их дневное настроение, мышление или уровень энергии. Врач может поработать с ними, чтобы определить наиболее вероятную причину и оптимальное лечение. Вот еще несколько фактов о сновидениях: Здоровые сновидения могут указывать на качественный сон, который способствует более четкому мышлению, лучшему настроению и общему состоянию здоровья. Люди, которые помнят свои сны, часто более успешны в творчестве. Сновидения могут способствовать более фонтанирующему идеями мышлению, формируя концепцию, лежащую в основе принципа «следовать своим мечтам». Сновидения могут улучшить консолидацию памяти, облегчая запоминание важной информации. Люди с психическими расстройствами, такими как тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), могут испытывать ухудшение симптомов в результате повторяющихся кошмаров. Кошмары могут нарушать сон, вызывая дневную сонливость, ухудшение настроения или проблемы с мышлением в течение дня. Таким образом, сны с позитивными образами положительно влияют на восстановление энергии, тогда как негативные образы забирают драгоценные минуты сна и провоцируют расстройства. При любых нарушениях сна нужно обратиться за консультацией к доктору. Читайте также: ПРОСНУЛИСЬ ПО ВЕСНЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД БОДРОСТИ, ЕСЛИ ВСЕ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ