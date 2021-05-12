Эксперт назвала семь продуктов, продлевающих молодость

Существуют продукты, которые крайне положительно влияют на самочувствие человека и даже способны продлить молодость.

Эксперт по питанию Зинаида Медведева в интервью "Комсомольской правде" рассказала, о каких именно продуктах идет речь.

По словам специалиста, свежие проростки из семян пшеницы, ржи, гречихи, чечевицы, подсолнечника, кунжута, льна являются очень полезны.

Научно доказано, что основная причина старения это системное воспаление организма. Чтобы противостоять этому, нужно употреблять полезные ненасыщенные жиры. Они содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах.

Также для хорошего самочувствия важны цитрусовые и летние ягоды, такие как черника, клубника, малина, ежевика.

Квашеная капуста является очень полезным блюдом. Капуста содержит в себе клетчатку и помогает наладить пищеварение.

Помидоры богаты ликопинами, которые благотворно влияют на состояние кожи, снижают "плохой" холестерин и риск заболеваний сердца.