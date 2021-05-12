Почему рвутся презервативы

Презервативы — надежный и доступный способ предохранения от заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности.

Фото: Pixabay Pixabay

Но иногда они рвутся — и у презервативов есть для этого как минимум шесть причин, пишет издание Popsugar

Вышел срок годности. На упаковке всегда указан срок годности, так что лучше его проверить.

Презервативы неправильно хранили. Жара может навредить изделию, поэтому в легко нагревающихся местах вроде бардачка или бумажника презервативы лучше не хранить. Пускай они лежат в аптечке или ящике стола.

Слишком интенсивные фрикции. Вагинальные мышцы могут быть очень жесткими, поэтому лучше не забывать о смазке.

Неправильная смазка. Лубрикант на основе масла может навредить презервативам из латекса — следует использовать смазку на водной основе.

Не тот размер. Слишком маленький или большой презерватив подвержен риску разрыва, так что стоит поэкспериментировать, чтобы найти подходящие размер и марку.