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6 причин, по которым рвутся презервативы

WMJ.ru
1 час назад
Презервативы — надежный и доступный способ предохранения от заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности.
Почему рвутся презервативы
Фото:  Pixabay Pixabay
Но иногда они рвутся — и у презервативов есть для этого как минимум шесть причин, пишет издание Popsugar.
Вышел срок годности. На упаковке всегда указан срок годности, так что лучше его проверить.
Презервативы неправильно хранили. Жара может навредить изделию, поэтому в легко нагревающихся местах вроде бардачка или бумажника презервативы лучше не хранить. Пускай они лежат в аптечке или ящике стола.
Слишком интенсивные фрикции. Вагинальные мышцы могут быть очень жесткими, поэтому лучше не забывать о смазке.
Неправильная смазка. Лубрикант на основе масла может навредить презервативам из латекса — следует использовать смазку на водной основе.
Не тот размер. Слишком маленький или большой презерватив подвержен риску разрыва, так что стоит поэкспериментировать, чтобы найти подходящие размер и марку.
Мало смазки. Следите за увлажнением и добавляйте смазку при необходимости — подсохший презерватив рискует порваться из-за фрикций. Кроме того, смазка может исчезнуть, если заниматься сексом в воде — WMJ.ru уже рассказывал, почему этого делать не стоит.
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