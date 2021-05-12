Почему рвутся презервативы

Презервативы — надежный и доступный способ предохранения от заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности.
Но иногда они рвутся — и у презервативов есть для этого как минимум шесть причин, пишет издание Popsugar
.
Вышел срок годности. На упаковке всегда указан срок годности, так что лучше его проверить.
Презервативы неправильно хранили. Жара может навредить изделию, поэтому в легко нагревающихся местах вроде бардачка или бумажника презервативы лучше не хранить. Пускай они лежат в аптечке или ящике стола.
Слишком интенсивные фрикции. Вагинальные мышцы могут быть очень жесткими, поэтому лучше не забывать о смазке.
Неправильная смазка. Лубрикант на основе масла может навредить презервативам из латекса — следует использовать смазку на водной основе.
Не тот размер. Слишком маленький или большой презерватив подвержен риску разрыва, так что стоит поэкспериментировать, чтобы найти подходящие размер и марку.
Мало смазки.
Следите за увлажнением и добавляйте смазку при необходимости — подсохший презерватив рискует порваться из-за фрикций. Кроме того, смазка может исчезнуть, если заниматься сексом в воде — WMJ.ru уже рассказывал
, почему этого делать не стоит.