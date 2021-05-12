Назван простой способ избавиться от жира на животе

Наше тело накапливает жир при недостатке физической активности и потреблении чрезмерного количества калорий. Часто проблемной зоной становится живот.
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Внутри брюшной полости располагается висцеральный жир, он обволакивает внутренние органы, создавая некую прослойку. Такой тип опасен, так как есть высокий риск развития многих заболеваний: диабета 2 типа, резистентности к инсулину (нарушение в усвоении глюкозы), сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака.
Однако существует доступное для всех средство, употребление которого приводит к потере жировых отложений в области живота. Журналисты издания Express
заявили о полезных свойствах имбиря.
Помимо укрепления иммунитета, корень ускоряет метаболизм, обладает противовоспалительными свойствами. Люди, которые употребляют имбирь, реже испытывают чувство голода, а значит, меньше хотят есть и потребляют меньше калорий.
Отмечается, что пряность ускоряет пищеварение, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижая резистентность к инсулину. Такие полезные свойства и помогают сжигать жир на животе.