Кому точно лучше отказаться от молочных продуктов

В последнее время на молоко не нападает только ленивый. Хоть большие запасы белка, кальция и витаминов у продукта не отнять. Почему так выходит, обсудили с врачом-диетологом и нутригенетиком.

Фото: Pixabay Pixabay

С одной стороны, коровье молоко — кладезь здоровья. В нем содержатся поддерживающий иммунную систему витамин А, улучшающий работу мозга и поддерживающий тонус мышц B1, участвующий в процессе роста волос и ногтей B2. Самый важный пункт состава — кальций. Он держит ответ за прочность костей и зубов. Рекомендуемая ежедневная норма кальция — 800 мг.

С другой — доказано , что производство молочных продуктов вредит экологии. Воздуху, воде, земле и даже животным — более подробно шокировали здесь . И это еще не все: молоко повышает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и рака груди, простаты и яичников. Поэтому от продукта можно смело отказываться уже на основе этических и экологических соображений.

И тем не менее выбор в большинстве своем все равно за вами. Как там говорят в пабликах: «Жизнь одна — зачем себя ограничивать». Впрочем, есть одна категория людей, которым все же придется поумерить свой пыл.

Людмила Селедцова, врач-диетолог, нутригенетик и ведущий консультант компании MyGenetics

«От молочных продуктов стоит отказаться людям, которые в силу разных причин имеют предрасположенность к их непереносимости. Например, генетическую. Есть такой фермент лактаза. Он вырабатывается в нашем организме и расщепляет углеводы, содержащиеся в молоке и молочных продуктах, — лактозу. Лактаза хорошо работает у детей до трех лет, потому что в этом возрасте им необходимо усваивать углеводы из материнского молока. По мере взросления человека фермент за ненадобностью атрофируется, и мы теряем способность усваивать лактозу. Это называется генетически обусловленной лактазной недостаточностью. Но и она проявляется не у всех. Допустим, у некоторых народов, которые держали коров и питались исключительно молоком, молочными продуктами и мясом этих животных по причине дефицита какой-то другой пищи. Получается, у последних произошла мутация генов.

Скажу больше: человек может даже не догадываться, что у него непереносимость лактозы. А по статистике она присутствует у 70% людей европеоидной расы.

Недостаточность может проявляться хронической интоксикацией, синдромом хронической усталости , мальабсорбции (читай: плохим усвоением макро- и микронутриентов). Результат: ухудшение состояния кожи, волос, ногтей и зубов.

Людям с первичной лактозной непереносимостью, когда в организме фермента лактазы просто нет (и уже не будет), определенно точно следует отказаться от употребления молока и молочных продуктов. Причем полностью. Но такие случаи крайне редки — менее 1%. Бывает и вторичная лактазная недостаточность, когда на фоне какого-то недуга, к примеру, перенесенной острой кишечной инфекции, возникает дефицит фермента. Но и в этом случае ситуация поправима. В течение полутора-двух месяцев синтез лактазы восстанавливается, и человек снова может легко усваивать молоко и молочные продукты.

Также стоит учесть, что бывает непереносимость белков коровьего молока. Она не обусловлена генетически. Приобретается в течение жизни и может быть связана с аллергией на белки коровьего молока или с их скрытой пищевой непереносимостью. Чтобы это определить, необходимо провести исследование на уровень иммуноглобулинов класса E и G в крови. В случае выявления аллергии требуется пожизненное исключение молочных продуктов.

Если же у человека скрытая пищевая непереносимость белков коровьего молока, здесь лучше временно исключить или сократить употребление таких продуктов.

Стопроцентно и независимо от анализов отказаться от всего с пометкой „молочное“ следует людям с акне.

Молоко может быть вредным и для тех, у кого нет ни аллергии , ни непереносимости, ни акне. Прежде всего потому, что сегодня его качество сильно изменилось. Это промышленно обработанный продукт, который в принципе большой ценности для организма теперь не представляет. Но вместе с тем в нем присутствует много ростовых факторов. Для растущего организма ребенка — хорошо, для взрослого человека — не очень. Мы точно не знаем, рост каких клеток или тканей можем таким образом стимулировать.