Чем для здоровья чревата плохая осанка

С самого детства нам твердили: "Не сутулься!", "Выпрями спину!". Но если одни следовали этим советам, то другие их игнорировали и наверняка пожалели об этом в будущем, ведь плохая осанка чревата различными недугами. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Нарушение дыхание

Искривление позвоночника приводит к невозможности "дышать полной грудью". А недостаточная циркуляция крови, в свою очередь, провоцирует плохой обмен веществ, быстрое старение кожи и слабый иммунитет.

Стресс

Исследователи Колумбийского университета установили, что у людей с правильной осанкой наблюдается снижение кортизола (гормона стресса) на 25%, в то время как у сутулых пациентов уровень этого гормона повышается на 15%.

Боли в теле