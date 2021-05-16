Чем для здоровья чревата плохая осанка

С самого детства нам твердили: "Не сутулься!", "Выпрями спину!". Но если одни следовали этим советам, то другие их игнорировали и наверняка пожалели об этом в будущем, ведь плохая осанка чревата различными недугами. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Нарушение дыхание
Искривление позвоночника приводит к невозможности "дышать полной грудью". А недостаточная циркуляция крови, в свою очередь, провоцирует плохой обмен веществ, быстрое старение кожи и слабый иммунитет.
Стресс
Исследователи Колумбийского университета установили, что у людей с правильной осанкой наблюдается снижение кортизола (гормона стресса) на 25%, в то время как у сутулых пациентов уровень этого гормона повышается на 15%.
Боли в теле
Как ни странно, для того, чтобы поддерживать неправильную осанку, организм тратит куда больше энергии и сил. Постоянное излишнее напряжение мышц спины и шеи чревато болями, судорогами, слабостью и общей усталостью организма.