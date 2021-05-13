Домашние правила для сезонных аллергиков

Весна для сезонных аллергиков — время расчехлять бумажные платочки и антигистаминные средства.

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Издание Metro перечислило шесть простых советов, которые должны облегчить жизнь жертвам сезонной аллергии. Смысл этих советов — в том, чтобы снизить количество пыльцы рядом с собой.

Переодевайтесь после улицы. Снять куртку и встряхнуть ее стоит еще снаружи, обувь оставить у двери, внутри переодеться в домашнюю одежду.

Мойте голову перед сном. Пыльца может оставаться на волосах и таким образом попадать в постель.

Закрывайте окна. Если вам жарко, помните, что освежающий сквозняк принесет пыльцу. Закрывайте шторы днем, чтобы жилье не нагревалось, а окна открывайте ночью, когда пыльцы меньше.

Регулярно делайте уборку. Пылесосьте ковры, убирайте пыль мокрой тряпкой.

Сушите одежду и белье дома, а не на улице. Уличная сушка не только освежает белье, но и оставляет на нем пыльцу.