Как сделать воду «живой» в домашних условиях

Человек на 80 процентов состоит из воды - она необходима нам, чтобы жить. Но давно известно, что далеко не всякая вода полезна. Сегодня большинство пьют фильтрованную жидкость, однако она в лучшем случае не нанесет вреда организму. Пользу может принести так называемая «живая вода». «Рамблер» расскажет, как ее сделать в домашних условиях.

Прежде всего, стоит все же более подробно рассказть о пользе «живой воды» . Такая фракция имеет слабощелочную среду и является сильным биостимулятором. Обработанные ею семена растений дают более сильные всходы и богатый урожай. Употребление внутрь укрепляет иммунитет человека, способствует улучшению пищеварения. Замечено также благоприятное влияние такой воды на процессы старения и рост раковых образований. Далее рассмотрим три способа приготовления «живой воды» .

Способ 1

Рассмотрим самый простой и доступный способ, который сможет сделать каждый. Налейте необходимое количество воды и вскипятите ее. Затем воду охлаждаем, переливаем в бутылку и замораживаем, поместив в морозильную камеру холодильника. В зимний период бутылку с водой можно выставить на балкон. Затем вынимаем из холодильника бутылку со льдом и даем воде растаять. У такой растаявшей воды структура будет улучшенной.

Способ 2

Этот способ получения живой воды является самым эффективным, и он основан на использовании кремния. Кремний можно купить в аптеке. Налейте в банку три литра воды и добавьте примерно 300 камней кремния. Накройте банку чистой марлей и дайте настояться воде двое суток. После чего перелейте воду в другую чистую емкость, так чтобы черный осадок остался на дне в прежней банке – это и есть вредные вещества, они нам больше не понадобятся. Теперь следует воду слегка подморозить. Когда образуется небольшой слой льда, проделываем в нем отверстие и переливаем в другую емкость. Лед также можно выбросить, в нем образовались изотопы водорода.

Способ 3