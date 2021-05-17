Поперечный шпагат: как подступиться начинающим

Всем, кто только начинает знакомиться с растяжкой, необходимо помнить, что шпагаты — это не самоцель, а следствие регулярных занятий.

В первую очередь стретчинг помогает нам оставаться активными и благотворно влияет на состояние тела. Не следует, поддавшись сиюминутному порыву, пытаться преодолеть свой физический максимум за пару тренировок — это чревато серьезными травмами и впоследствии может долгие годы сказываться на качестве движения.

Помните, успех в растяжке — это умеренная нагрузка с любовью и уважением к своему телу, помноженная на регулярность.

Присед с коленями в стороны

Это упражнение подготовит к поперечному шпагату ваш тазобедренный сустав.

Чтобы его выполнить эффективно, встаньте, достаточно широко расставив ноги. Следите, чтобы стопы и колени были направлены в одну сторону. А особое внимание обратите на спину - следует оставить ее максимально уплощенной. И в таком положении опускайтесь и поднимайтесь. Во время выполнения упражнения сконцентируйте фокус внимания на двух задачах:

- на протяжении всего упражнения стремитесь раздвинуть колени еще шире, это создаст необходимое напряжение в мышцах;

- следите, чтобы в момент опускания таз не уводило далеко назад, а в спине не было прогибов;

Широкий выпад с разворотом

Важная составляющая растяжки это работа над мобильностью.

Упражнение выполняем из широкого выпада, в котором делаем аккуратные провороты. Обратите внимание, чтобы выпрямленная нога оставалась ровной. Прочувствуйте свои ощущения в каждую секунду выполнения упражнения. Стремитесь к тому, чтобы в момент проворота таз поднимался минимально. Достичь этого можно, регулярно практикуя данное упражнение.

Лежа на спине, рисуем круги ногами в воздухе

Ложитесь на коврик, избегая сильных прогибов в спине. Руки расположите вдоль тела, ладонями создавая себе дополнительную опору. Сгибаем ногу в колене, а вторую поднимаем выпрямленной. И рисуем в воздухе носочком воображаемые круги. Следите за положением таза - он не должен отрываться от пола.

"Лягушка"

Встаньте на колени и, немного подкрутив таз наверх, выйдите в исходной положение, оперевшись на ладони или, если амплитуда позволяет, на локти.

При этом от коленей через бедра к тазу мы проводим воображаемую линию и стараемся сделать ее максимально прямой.

Из этого положения постарайтесь уйти немного назад, а затем - вперед. Прислушивайтесь к своим ощущениям и уважайте лимиты своего тела.

Раскрытие ног в воздухе

Лягте на спину, разведите руки в стороны. Поднимите ноги, стараясь держать их на одной линии с тазом, не уводя носки слишком на себя или от себя.

Аккуратно раскройте ноги в стороны на комфортную амплитуду. Почувствуйте напряжение в мышцах. Контролируйте каждую секунду данного положения. Важно: избегайте резких движений и не скидывайте резко ноги.