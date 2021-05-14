Что будет, если не постирать новое нижнее белье

Думать, что после покупки вы стали обладателем новой вещи ошибочно. До попадания к вам в руки, она прошла длительный и, как правило, не очень стерильный процесс производства. Ткани, из которых шьется одежда, часто лежат в нечистых местах, а иногда вообще на полу. К тому же, вещи трогает большое количество людей в процессе транспортировки и на складах. Если ваше белье сшили в Китае, представьте, какой путь до вас оно преодолело. И, как можно догадаться, его никто не постирал и не продезинфицировал. Кроме того, до вас нижнее белье точно кто-то примерял и, возможно, на голое тело.