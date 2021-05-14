Что будет, если не постирать новое нижнее белье

Некоторые, купив новую вещь в магазине, пренебрегают стиркой и сразу идут "выгуливать" обновку. Однако это чревато серьезными последствиями, особенно если это не джинсы, рубашка или футболка, а нижнее белье. Подробнее — в материале "Рамблера".
Думать, что после покупки вы стали обладателем новой вещи ошибочно. До попадания к вам в руки, она прошла длительный и, как правило, не очень стерильный процесс производства. Ткани, из которых шьется одежда, часто лежат в нечистых местах, а иногда вообще на полу. К тому же, вещи трогает большое количество людей в процессе транспортировки и на складах. Если ваше белье сшили в Китае, представьте, какой путь до вас оно преодолело. И, как можно догадаться, его никто не постирал и не продезинфицировал. Кроме того, до вас нижнее белье точно кто-то примерял и, возможно, на голое тело.
Что будет, если не побрезговать и все-таки надеть белье, не постирав? Есть риск подхватить вирусную или грибковую инфекцию. Микробиолог и доктор наук Филипп Тьерно провел эксперимент. Он исследовал одежду из трех магазинов, в том числе нижнее белье, и обнаружил на ней мертвые клетки кожи и бактерии. К примеру, стафилококки. Кроме этого, на новой одежде могут быть пылевые клещи, провоцирующие аллергию и зуд.
Особенно опасно надевать нестиранное белье при пониженном иммунитете, дерматите или ранах.