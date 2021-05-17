Диетолог назвал идеальное время для завтрака

Специалист отметил, что идеальное время для самого важного приема пищи — первые полтора часа после подъема. «Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом», — пояснил эксперт.
Диетолог предупредил, что 30-40 процентов людей с лишним весом начинают активно питаться вечером или ночью. Такое поведение свидетельствует об утреннем нежелании есть. Таким пациентам эксперт порекомендовал утром принимать завтрак через силу. При этом для тех, кто не страдает ожирением и просто сформировал привычку обходиться без утренней трапезы, это может быть вполне нормальным, заключил специалист.