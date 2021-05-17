Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Диетолог назвал идеальное время для завтрака

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад
Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал идеальное время для завтрака и рассказал, почему его нельзя пропускать. Об этом сообщает радио Sputnik.
Диетолог назвал идеальное время для завтрака
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист отметил, что идеальное время для самого важного приема пищи — первые полтора часа после подъема. «Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом», — пояснил эксперт.
Бобровский посоветовал завтракать в будние дни в одно и то же время, в выходные можно сделать исключение, поскольку эти два дня в неделю не повлияют на здоровье. Он добавил, что пищеварительная и нервная системы адаптируются, и это позволяет человеку употреблять разумное количество еды.
Диетолог предупредил, что 30-40 процентов людей с лишним весом начинают активно питаться вечером или ночью. Такое поведение свидетельствует об утреннем нежелании есть. Таким пациентам эксперт порекомендовал утром принимать завтрак через силу. При этом для тех, кто не страдает ожирением и просто сформировал привычку обходиться без утренней трапезы, это может быть вполне нормальным, заключил специалист.
Здоровье,Андрей Бобровский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители