Диетолог назвал идеальное время для завтрака

Специалист отметил, что идеальное время для самого важного приема пищи — первые полтора часа после подъема. «Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом», — пояснил эксперт.