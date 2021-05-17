Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Эндокринолог объяснила, можно ли похудеть при помощи имбиря

Мира Маркина
1 час назад
Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, можно ли похудеть без усилий при помощи имбиря. Об этом сообщает "Пятый канал".
Врач объяснила, можно ли похудеть при помощи имбиря
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, в имбире содержится огромное количество полезных веществ, в числе которых витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и другие. Они способствуют улучшению метаболизма, однако эксперт подчеркнула, что похудеть лишь с помощью имбиря не удастся:
"Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения".
Филиппова отметила, что сбросить лишние килограммы можно лишь полностью перестроив образ жизни. Офисному сотруднику диетолог посоветовала заняться плаванием, отказаться от фастфуда и воздержаться от спиртного. В противном случае, имбирь будет лишь полезной добавкой, но не приведет к колоссальным изменениям.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог назвала лучший способ приготовить мясо.
Здоровье,Татьяна Филиппова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители