Врач объяснила, можно ли похудеть при помощи имбиря

По словам медика, в имбире содержится огромное количество полезных веществ, в числе которых витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и другие. Они способствуют улучшению метаболизма, однако эксперт подчеркнула, что похудеть лишь с помощью имбиря не удастся: