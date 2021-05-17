Нутрициолог назвала способы снижения аппетита

Нутрициолог Светлана Никитчук назвала способы контролировать аппетит без вреда для здоровья. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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В первую очередь Никитчук объяснила, что аппетит связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре больших полушарий мозга. После принятия пищи, в головной мозг поступают сигналы в виде изменения состава крови и гормонального фона о насыщении организма и, соответственно, чувство голода исчезает.

По словам специалиста, наиболее действенным способом контролировать аппетит является осознанный прием пищи. Чтобы избежать переедания, важно не пропустить ощущение сытости – поэтому рекомендуется пережевывать пищу медленно и тщательно и не отвлекаться на телевизор и мобильный телефон.Кроме того, стоит начать использовать маленькие тарелки и приборы – это поможет «обхитрить» мозг. Если на большую и маленькую тарелку положить одинаковое количество еды, человеку будет казаться, что в маленькой тарелке еды больше и, соответственно, ему не захочется компенсировать «недостаток» еды какими-нибудь закусками.

Следующим способом снизить аппетит является полноценный сон. По мнению эксперта, недостаток сна снижает уровень гормонов насыщения и повышает уровень стресса в организме и чувство голода.

Также специалист обратила внимание, что регулярные занятия спортом и потребление необходимого для организма количества воды приводит к уменьшению активности областей мозга, отвечающих за перекусы.

Среди продуктов, помогающих контролировать количество потребляемой пищи Никитчук назвала горький шоколад, овощи, фрукты, орехи, бобовые и мясо.