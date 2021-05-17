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Нутрициолог перечислила способы контролировать аппетит

Мария Грибова
4 часа назад
Нутрициолог Светлана Никитчук назвала способы контролировать аппетит без вреда для здоровья. Об этом она написала пост на своей странице в Instagram.
Нутрициолог перечислила способы контролировать аппетит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалист объяснила, что аппетит связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре больших полушарий мозга. После принятия пищи, в головной мозг поступают сигналы в виде изменения состава крови и гормонального фона о насыщении организма и, соответственно, чувство голода исчезает.
По словам Никитчук, наиболее действенным способом контролировать аппетит является осознанный прием пищи. Она отметила, что важно не пропустить ощущение сытости – поэтому рекомендуется пережевывать пищу медленно и тщательно. Также стоит использовать маленькие тарелки и приборы – это поможет «обхитрить» мозг.
Полноценный сон также может снизить аппетит. Недостаток сна снижает уровень гормонов насыщения и повышает уровень стресса в организме и чувство голода.
Еще регулярные занятия спортом и потребление необходимого для организма количества воды приводит к уменьшению активности областей мозга, отвечающих за перекусы.
А среди продуктов, которые помогают контролировать аппетит, Никитчук выделила горький шоколад, овощи, фрукты, орехи, бобовые и мясо.
Ранее "Рамблер" писал о том, можно ли похудеть при помощи имбиря.
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