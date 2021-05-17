Нутрициолог перечислила способы контролировать аппетит

Нутрициолог Светлана Никитчук назвала способы контролировать аппетит без вреда для здоровья. Об этом она написала пост на своей странице в Instagram.

Специалист объяснила, что аппетит связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре больших полушарий мозга. После принятия пищи, в головной мозг поступают сигналы в виде изменения состава крови и гормонального фона о насыщении организма и, соответственно, чувство голода исчезает.

По словам Никитчук, наиболее действенным способом контролировать аппетит является осознанный прием пищи. Она отметила, что важно не пропустить ощущение сытости – поэтому рекомендуется пережевывать пищу медленно и тщательно. Также стоит использовать маленькие тарелки и приборы – это поможет «обхитрить» мозг.

Полноценный сон также может снизить аппетит. Недостаток сна снижает уровень гормонов насыщения и повышает уровень стресса в организме и чувство голода.

Еще регулярные занятия спортом и потребление необходимого для организма количества воды приводит к уменьшению активности областей мозга, отвечающих за перекусы.