Укрепляем спину дома: с чего начать

Начать укреплять спину можно в любом возрасте. Это важно для хорошего самочувствия и устранения мышечных дисбалансов, а также равномерного распределения нагрузки на позвоночник. Если вы находитесь в самом начале своего пути, то эти универсальные упражнения прекрасно вам подойдут.

Поднятие прямых рук из седа на пятках

Для начала вы можете использовать йога-блок или заменить его книгой, обернутой в полотенце. Поднимайте руки, не сгибая их в локтях, а держать старайтесь на ширине плеч.

Поднятие прямых рук с гантелями из седа на пятках

Это усложнение предыдущего упражнения будет вам доступно после того, как вы почувствуете себя уверенно, выполняя его более простую версию. Начните с малых весов и постепенно увеличивайте вес гантелей.

Поднятие ног

Лежа на животе, разведите ноги на комфортную для вас ширину. Подкрутите поясницу "в себя". Поднимать следует прямые ноги, следите, чтобы верхняя часть тела оставалась прижатой к полу.

Поднятие корпуса

Лежа на животе, приподнимите корпус. Делайте это с прямыми руками, а затем согните в локтях, выполняя движение на себя. В ходе упражнения следите за ногами - отрывать их от пола не следует.

Перекаты на спине