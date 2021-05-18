Как просто поправить здоровье во время летнего отпуска

Отправляясь в отпуск, мы в первую очередь рассчитываем на отдых от повседневных дел и рабочего графика. Кто-то предпочитает прогулки по мировым столицам и насыщенные экскурсионные программы, а другие в это время отправляются на южный берег, неспешно проводить время на жарком пляже. Однако мало кто знает, что в обоих случаях можно вместе с отдыхом поправить здоровье, не прилагая особых усилий. Как это сделать? Мы расскажем.

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Коррекция меню

Как правило, на отдыхе мы позволяем себе немного расширить меню, учитывая местность, в которой мы оказались. Но это совсем не значит, что стоит пускаться во все тяжкие, дегустируя каждый вечер новый вид алкоголя и не представляя свой день без фастфуда. Во время отпуска вы можете заняться своим меню и очень даже преуспеть в его корректировке, так как у вас нет отвлекающего фактора в виде работы. Попробуйте прислушаться к своему организму и за весь период отпуска исключить продукты, которые в обычной жизни доставляют вам дискомфорт, но в рабочей суете вы не обращали на этот момент внимания. Вы увидите, что уже через две недели ваши новые пищевые привычки полностью сформируются, так что вам будет легче поддерживать новый рацион, уже войдя в рабочий ритм.

Очищение

Те, кто отправляется к морю или океану, может не только заняться своим меню, но и отлично «провентилироваться». Известно, что жизнь в мегаполисе оказывает невероятный вред на наши легкие, так как выхлопные газы отлично оседают и оставляют осадок внутри нас. Почему бы не помочь себе за время отдыха и не очистить легкие, особенно если вы страдаете от хронических заболеваний. Очень многие курорты помимо классических туров предлагают некоторые лечебные функции, например, солевые пещеры или ингаляции на морской воде. Такие туры с лечебным уклоном не только позволят расслабиться и привести мысли в порядок, но и окажут отличный очищающий эффект. Да даже простые прогулки по морскому побережью окажут целительный эффект. Не сидите в номере!

Повышение тонуса мышц

Мы проводим в офисе большую часть своей жизни, не удивительно, что физическая форма многих офисных сотрудников оставляет желать лучшего. Поездка в рамках отпуска может стать отличным способом помочь себе переключиться на новую деятельность и повысить активность. Чтобы мышцы, наконец, начали работать, вам не нужны никакие силовые тренировки, всего лишь старайтесь проводить как можно меньше времени в номере, если вы отправляетесь в отпуск подальше от дома. Совершайте прогулки без привлечения транспорта, не игнорируйте массажи, которые могут предлагать некоторые отели, и не проводите вечера у телевизора или в смартфоне, вместо этого вводим новую привычку — прогулка перед сном. Как мы уже говорили, нескольких недель вам вполне хватит, чтобы сформировать новую суперполезную привычку.

Регулируем сон