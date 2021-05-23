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Зачем пить костный бульон

Анна Арсеньева
9 часов назад
Нутрициологи говорят, что регулярное употребление костного бульона очень полезно для здоровья. В последнее время он стал особенно популярен среди приверженцев правильного питания. Чем же костный бульон отличается от обычного и какими свойствами обладает? Подробнее — в материале "Рамблера".
Зачем пить костный бульон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Обычный бульон варят из мяса и небольшого количества костей на протяжении одного-двух часов. Костный бульон готовят на медленном огне от 12 до 24 часов. За это время из костей (говяжьих, куриных, бараньих или, например, рыбьих) вывариваются аминокислоты и минералы.
Такой бульон восстанавливает слизистую кишечника, способствует росту полезных бактерий и помогает при проблемах с кислотностью. Он также богат аминокислотами, которые необходимы для синтеза коллагена и нормализации работы иммунной системы. А коллаген необходим для крепких костей и здоровых суставов.
Кроме того, по словам врачей, костный бульон очищает организм от токсинов благодаря кальцию и глицину в составе. Еще в нем содержится гиалуроновая кислота, которая улучшает состояние кожи, кальций, магний, фосфор, кремний и сера.
При этом важно использовать кости для бульона только хорошего качества и покупать их в проверенных местах.
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