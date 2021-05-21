Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Раскрыт правильный способ похудения к лету

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад
Диетолог Алена Барредо раскрыла правильный способ похудения к лету. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Раскрыт правильный способ похудения к лету
Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look PressFabian Sommer / dpa / Global Look Press
По ее словам, не стоит садиться на экспресс-диеты, так как они могут негативно отразиться на метаболизме и синтезе жиросжигающих гормонов.
Эксперт отметила, что лучше начать с простого снижения калорий. Так, ужину стоит уделить особое внимание: Барредо советует перенести его на более раннее время и добавить в него больше овощей и нежирного белка. Тогда вес будет постепенно снижаться, что будет правильно и корректно для организма, резюмировала она.
Специалист также объяснила, что рекомендуется худеть не более чем на 500 граммов в неделю, так как быстрый сброс веса может, наоборот, привести к его дополнительному набору в дальнейшем.
Здоровье,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители