Раскрыт правильный способ похудения к лету

Диетолог Алена Барредо раскрыла правильный способ похудения к лету. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

По ее словам, не стоит садиться на экспресс-диеты, так как они могут негативно отразиться на метаболизме и синтезе жиросжигающих гормонов.

Эксперт отметила, что лучше начать с простого снижения калорий. Так, ужину стоит уделить особое внимание: Барредо советует перенести его на более раннее время и добавить в него больше овощей и нежирного белка. Тогда вес будет постепенно снижаться, что будет правильно и корректно для организма, резюмировала она.