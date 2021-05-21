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Диетолог назвала способ остановить выпадение волос

Даня Виттиг
4 часа назад
Нутрициолог Кинита Кадакия Патель сообщила о главных причинах потери волос и о способах остановить этот процесс. Об этом сообщает Indian Express.
Диетолог назвала способ остановить выпадение волос
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Патель заявила, что главными причинами выпадения волос обычно бывают: низкопротеиновая и низкокалорийная диета, нездоровое питание, слишком быстрый сброс веса и нехватка в организме цинка, железа и витамина B12.
Диетолог посоветовала в первую очередь скорректировать потребление белков, так как волосы в основном состоят из кератина, для синтеза которого нужны биотин и аминокислоты.
Также Патель порекомендовала пройти тест на дефицит в организме фолиевой кислоты, цинка и витаминов, а также добавить недостающие элементы в рацион.
Если и это не поможет, придется обращаться к врачу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая супруга Аршавина лишилась волос.
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