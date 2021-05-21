"Это был настоящий ад": история врачебной ошибки

В 2019 году медико-сервисная компания "Этнамед" провела опрос среди 756 авторитетных врачей России, к которым обращаются пациенты за "вторым мнением". Так называется услуга, к которой прибегают пациенты, если не уверены в поставленном диагнозе. Опрос показал, что только пятая часть диагнозов была поставлена верно, 60% нуждались в уточнении, а 20% оказались ложными.

Нередко жертвами ошибочных диагнозов становятся девушки на приеме у гинекологов. С одной из таких пациенток побеседовала корреспондент "Рамблера".

"Врача посоветовал дядя"

Алине Егоровой (имя изменено по просьбе героини) 24 года. Она работает на телевидении, готовится выйти замуж осенью и мечтает о детях. В декабре 2019 года девушка училась на четвертом курсе МГИМО и посвящала большую часть времени написанию диплома. Но внезапно жизнь студентки омрачили тревожные симптомы: вздутие и странные боли внизу живота, "как будто бы что-то очень сдавливает изнутри":

"Естественно, я испугалась и обратилась к врачу. Врача мне посоветовал мой дядя, это его кум. Раньше этот врач возглавлял роддом в небольшом городе. Пришла к нему на прием. После УЗИ мне поставили диагноз без дополнительного обследования – эндометриоз".

Эндометриоз – это недуг, характеризующийся разрастанием ткани эндометрия (внутренней слизистой оболочки тела матки) за пределы полости матки. Развитие болезни чревато дисфункциональным изменением половых и других органов и впоследствии бесплодием.

"Это был настоящий ад"

После УЗИ гинеколог прописал Алине популярные противозачаточные таблетки, которые должны были снизить риск развития болезни. Врач обнадежил девушку тем, что ее болезнь только на первой стадии, и пока репродуктивная система не нарушена:

"Я перепугалась и купила таблетки, хотя что-то меня очень настораживало. Еще до того, как их купить, я прочитала кучу отзывов в интернете. Эти таблетки на фоне других оральных контрацептивов оказались очень тяжелым препаратом с рядом побочек и других "прелестей". Но я очень боялась, что болезнь будет прогрессировать, поэтому начала принимать противозачаточные".

Помимо прочего, пациентку смутило, что медик не провел обследования ни на гормоны, ни на свертываемость крови, ни на работу сосудов. По словам девушки, препарат был назначен "рандомно", без уверенности в том, что он ей подойдет.

"Где-то на седьмой или десятый день применения я столкнулась с первыми побочными симптомами. Это была очень сильная тошнота. Я сначала не придавала этому значения, думала, что организм просто привыкает к новому гормональному препарату. К тому же, было написано, что тошнота со временем проходит, и это нормальная реакция",

– вспоминает Алина.

Девушка принимала таблетки строго в той дозировке, в которой рекомендовал врач, но вскоре симптомы ухудшились. К тошноте добавились "страшные головные боли", а затем возникли проблемы с сосудами:

"Самым страшным симптомом для меня стало то, что на пальцах начали лопаться сосуды. Такого раньше не было, я никогда у себя такого не замечала.

Вдобавок к этому тошнота стала просто невыносимой. Я не могла есть, а если ела, то как при токсикозе –только те продукты, которые более-менее блокировали тошноту. Это было ужасно, я не могла вести активную социальную жизнь. Головные боли не давали мне спать, обезболивающие помогали с трудом, это был настоящий ад, вот эти сосуды – это был пик".

В 2013 году ученые канадского Университета МакГилла проанализировали 22 научных статьи, посвященных действию оральных контрацептивов, и выяснили, что прием лекарств, содержащих дроспиренон увеличивает риск развития тромбозов примерно в три раза. Эти выводы исследователи опубликовали в журнале BJOG.

"Я позвонила врачу чуть ли не со слезами, рассказала, что мне нехорошо. Он сказал, чтобы я быстро бросила пить таблетки, иначе сосуд может лопнуть не на пальце, а внутри головы",

– поделилась девушка.

"Идеальная матка"

После случившегося Алина решила не связываться с врачом, прописавшим опасный препарат. Вздутие живота вскоре прошло само собой. К другому медику пациентка обратилась только спустя год во время планового осмотра:

"Объяснила, что год назад мне поставили эндометриоз. После этого мне сделали УЗИ, провели осмотр на кресле, и врач с полной уверенностью сказала, что ни одного симптома эндометриоза у меня не выявлено. Она объяснила, что для него характерны спайки на матке, образование кист, а у меня этого нет. То есть я полностью здорова".