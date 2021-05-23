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Как ускорить метаболизм

Катерина Саломе
2 часа назад
Метаболизм — печь, сжигающая калории. Чем он «мощнее», тем меньше риск ожирения. Скорость обмена веществ в организме зависит от разных факторов.
Метаболизм бывает трех видов: связанный с пищеварением, базовый и активный. Обмен веществ первых двух типов отвечает за жизнедеятельность организма по усвоению пищи, теплообмен, рост и развитие организма. На него уходит примерно 80% от всех калорий, поступающих в организм. Для компенсации затрат на физические нагрузки (активный метаболизм) отводится лишь 20% от энергии, получаемой организмом извне.
Смотрите видео, чтобы узнать, как ускорить метаболизм.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что диетолог назвала неожиданные причины набора веса.
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