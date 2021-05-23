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Диетолог назвала способы ускорить обмен веществ

Lenta.ruиещё 5
5 часов назад
Снижение веса напрямую зависит от скорости обмена веществ. Способы ускорить его назвала диетолог Тамила Арсеньева в своем Instagram. Ее совет публикует РИА Новости.
Диетолог назвала способы ускорить обмен веществ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам специалистки, одним из основных правил для похудения является физическая активность. При этом не обязательно заниматься спортом, достаточно просто обеспечить двигательную активность.
Второе условие для похудения — здоровый сон. По словам Арсеньевой, нарушения обмена веществ часто происходят из-за недостатка сна, что ведет к снижению расхода калорий.
Также для ускорения метаболизма стоит есть больше продуктов, содержащих белок, так как организм тратит на его расщепление большую часть энергии. Это вещество содержится в рыбе, яйцах, орехах, бобовых.
Обмен веществ повышается и благодаря теплу, в связи с чем важно пить холодные напитки — организм потратит часть энергии на восстановление тепла. Также важно пить зеленый чай и употреблять острую пищу, которая уменьшает чувство голода.
Ранее врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала идеальные продукты для быстрого похудения. По ее словам, это лук, шпинат и сельдерей, которые содержат много кислот, калия и клетчатки. Худеющим также стоит есть больше свеклы, огурцов, острых и пряных овощей.
Здоровье,РИА Новости,
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