Эксперимент: когда беговая дорожка становится вешалкой

Как известно, домашний велотренажер рано или поздно превращается в вешалку для одежды. Редактор «Рамблера» проверила, происходит ли подобная метаморфоза с беговой дорожкой.
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Первая неделя
Никогда систематически не занимаясь фитнесом, я решила не переплачивать и купить электрическую беговую дорожку с рук, благо таких в моем городе нашлось подозрительно много. Более того, бывший владелец охотно привез ее сам. Это неспроста, подумала я, но отступать было поздно. Разумеется, планы у меня были наполеоновские: заниматься по часу утром и вечером каждый день, при этом не усердствуя со скоростью. Как говорится, тише едешь — дальше будешь. Примерно к концу первой недели я поняла, что и ходить, и бегать просто так, под аккомпанемент звуков за окном, мне скучно. Кроме того, я начинала смотреть на часы каждые пять минут. Поэтому пришлось создать плейлист сериалов с часовыми эпизодами.
Вторая неделя
С просмотром сериалов дело пошло веселее, я даже стала предвкушать занятия. Проблема было в том, что на больших скоростях дорожка начинала сильно шуметь и я порой отвлеклась от сюжета, а иногда и сбрасывала скорость. Это, конечно, сильно сказывалось на эффективности. К концу недели я поняла, что в течение дня чувствую почти постоянную усталость, вычитала в интернете, что утренние тренировки не имеют особенного смысла, а вот вечерние наоборот очень полезны. Успокоила этим свою совесть, отменила утренние часы, ощутила глубокое облегчение и расстроилась. Убежденной фанатки фитнеса днем и ночью из меня пока не получалось. Отмечу преимущество дорожки перед велотренажером: на ней нельзя расслабиться настолько, чтобы остановиться совсем. Все-таки необходимость идти и вообще следить за собой отлично мобилизует.
Третья неделя
На этом этапе я поняла, что сериалы мне надоели, а решиться на детальный просмотр всех сезонов «Игры престолов» я не смогла. Решила воспользоваться случаем и посмотреть что-нибудь историческое и познавательное. Это было хорошим решением, энтузиазм вернулся, зато домочадцы взмолились: шумная дорожка по вечерам им мешала, а орущие под дверью комнаты коты, которые стремились во что бы то ни стало ворваться ко мне, порядком надоели. Пришлось скорректировать время и соответственно перенести время ужина, так что он стал скорее поздним обедом. В пятницу я впервые пропустила тренировку — поняла, что мне ужасно хочется просто прогуляться по городу. В субботу решила, что дорожка никуда не денется, и я в любое время могу возобновить тренировки. А пока отдохну. Поэтому в воскресенье я тоже не занималась.
Четвертая неделя
Я поняла, что доступность дорожки в любое время расслабляет. Возникает соблазн переносить занятия снова и снова, ведь не нужно куда-то ехать, все под рукой. Усилием воли я возобновила тренировку в понедельник, отмечая, что уже не прислушиваюсь к передаче на компьютере, а механически выполняю норму. То есть необходимость в дополнительном сопровождении отпала, хотя и не исчезла совсем. Но в четверг и пятницу меня возникли непредвиденные обстоятельства, поэтому я не занималась и даже почувствовала легкое сожаление.
На тридцать первый день я набросила на тренажер покрывало, казалось бы случайно — но тенденцию отметила. С тех пор прошло две недели, покрывало заменили две подушки, на которых любят спать мои коты, греясь на солнышке. Так что дорожка уже стала лежанкой, но пока еще не превратилась в вешалку. Все впереди. Впрочем, я надеюсь, что однажды вернусь к тренировкам.
Итоги:
за время эксперимента я сбросила четыре килограмма, но дополнительно контролировала калорийность питания. Однако не исключаю, что ежедневные прогулки дали бы примерно тот же эффект. Кроме того, во время обычной ходьбы внешние впечатления очень сильно разнообразят сам процесс, при этом концентрировать внимание на просмотре чего-либо необязательно.