Эксперимент: когда беговая дорожка становится вешалкой

Как известно, домашний велотренажер рано или поздно превращается в вешалку для одежды. Редактор «Рамблера» проверила, происходит ли подобная метаморфоза с беговой дорожкой.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Первая неделя

Никогда систематически не занимаясь фитнесом, я решила не переплачивать и купить электрическую беговую дорожку с рук, благо таких в моем городе нашлось подозрительно много. Более того, бывший владелец охотно привез ее сам. Это неспроста, подумала я, но отступать было поздно. Разумеется, планы у меня были наполеоновские: заниматься по часу утром и вечером каждый день, при этом не усердствуя со скоростью. Как говорится, тише едешь — дальше будешь. Примерно к концу первой недели я поняла, что и ходить, и бегать просто так, под аккомпанемент звуков за окном, мне скучно. Кроме того, я начинала смотреть на часы каждые пять минут. Поэтому пришлось создать плейлист сериалов с часовыми эпизодами.

Вторая неделя

С просмотром сериалов дело пошло веселее, я даже стала предвкушать занятия. Проблема было в том, что на больших скоростях дорожка начинала сильно шуметь и я порой отвлеклась от сюжета, а иногда и сбрасывала скорость. Это, конечно, сильно сказывалось на эффективности. К концу недели я поняла, что в течение дня чувствую почти постоянную усталость, вычитала в интернете, что утренние тренировки не имеют особенного смысла, а вот вечерние наоборот очень полезны. Успокоила этим свою совесть, отменила утренние часы, ощутила глубокое облегчение и расстроилась. Убежденной фанатки фитнеса днем и ночью из меня пока не получалось. Отмечу преимущество дорожки перед велотренажером: на ней нельзя расслабиться настолько, чтобы остановиться совсем. Все-таки необходимость идти и вообще следить за собой отлично мобилизует.

Третья неделя

На этом этапе я поняла, что сериалы мне надоели, а решиться на детальный просмотр всех сезонов «Игры престолов» я не смогла. Решила воспользоваться случаем и посмотреть что-нибудь историческое и познавательное. Это было хорошим решением, энтузиазм вернулся, зато домочадцы взмолились: шумная дорожка по вечерам им мешала, а орущие под дверью комнаты коты, которые стремились во что бы то ни стало ворваться ко мне, порядком надоели. Пришлось скорректировать время и соответственно перенести время ужина, так что он стал скорее поздним обедом. В пятницу я впервые пропустила тренировку — поняла, что мне ужасно хочется просто прогуляться по городу. В субботу решила, что дорожка никуда не денется, и я в любое время могу возобновить тренировки. А пока отдохну. Поэтому в воскресенье я тоже не занималась.

Четвертая неделя

Я поняла, что доступность дорожки в любое время расслабляет. Возникает соблазн переносить занятия снова и снова, ведь не нужно куда-то ехать, все под рукой. Усилием воли я возобновила тренировку в понедельник, отмечая, что уже не прислушиваюсь к передаче на компьютере, а механически выполняю норму. То есть необходимость в дополнительном сопровождении отпала, хотя и не исчезла совсем. Но в четверг и пятницу меня возникли непредвиденные обстоятельства, поэтому я не занималась и даже почувствовала легкое сожаление.

На тридцать первый день я набросила на тренажер покрывало, казалось бы случайно — но тенденцию отметила. С тех пор прошло две недели, покрывало заменили две подушки, на которых любят спать мои коты, греясь на солнышке. Так что дорожка уже стала лежанкой, но пока еще не превратилась в вешалку. Все впереди. Впрочем, я надеюсь, что однажды вернусь к тренировкам.