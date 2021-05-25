Что такое висцеральный жир и как от него избавиться

Если вы думали, что жир в организме человека всего один, то вы очень сильно ошибались. На самом деле диетологи разделяют два вида жира: абдоминальный и висцеральный. Они по-разному влияют на организм и здоровье, а также избавляться от них нужно с помощью определенных способов. "Рамблер" рассказывает, в чем их различия и как нужно худеть, если в вашем организме больше висцерального жира.

Отличия

Различить эти жиры очень просто. Абдоминальный также называют подкожным и он располагается над мышцами пресса. Из-за абдоминального жира появляется живот, складки которого вы можете ухватить руками. Если соблюдать питание и регулярно заниматься спортом, то абдоминальный жир уйдет очень быстро, так как он считается самым неустойчивым в организме.

Абдоминальный жир менее опасен для организма, чем висцеральный. Он не связан напрямую с заболеваниями органов, но из-за него могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как он влияет на массу тела в целом. Также люди с большим количествам абдоминального жира подвержены риску атеросклероза, инфаркта, гипертонии, сахарного диабета, а также других заболеваний почек и печени.

К причинам образования абдоминального жира относят переедание, малоактивный образ жизни и злоупотребление фастфудом и сладким.

Висцеральным называют подкожный жир. Он располагается преимущественно на животе под прессом и опоясывает внутренние органы брюшной полости: печень, желудок, поджелудочную, кишечник. От висцерального жира избавиться сложнее: он не сожжется благодаря тренировкам и питанию.

Висцеральный жир считается более опасным для организма из-за того, что он непосредственно соприкасается с органами. Кроме того, висцеральный жир может влиять на печень и высвобождать гормоны, что становится причиной опасных заболеваний.

Генетики говорят, что предпрасположенность к отложению висцерального жира передается по наследству. При этом, на него может влиять уровень гормонов и неправильная "голодная" диета. После голодания организм начинает откладывать висцеральный жир про запас на случай, если вы еще раз решите объявить ему голодовку.

Чем опасен висцеральный жир

Из-за висцерального жира увеличивается риск различных заболеваний. Как и при классическом типе ожирения, можно "заработать" сахарный диабет, гипертонию и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однако из-за того, что висцеральный жир влияет на внутренние органы, нарушается гормональный фон, что влияет на репродуктивную систему и щитовидную железу.

Скопление висцерального жира может привести к жировому гепатозу, который относится к неалкогольному ожирению печени. Если гепатоз запустить, то он может перерасти в цирроз и рак.

Как избавиться от висцерального жира

сократите употребление животных жиров (сливочное масло, жирное мясо, молочные продукты с высоким процентом жирности)

откажитесь от пальмового и кокосового масла

употребляйте больше клетчатки (она содержится преимущественно в овощах, фруктах и крупах)

откажитесь от транс-жиров (чаще всего их добавляют в мучное, сладкое, выпечку и закуски)

исключите продукты с высоким гликемическим индексом (сахар, шоколад, кукурузные хлопья, чипсы, белый хлеб)

откажитесь от алкогольных напитков Чтобы избавиться от висцерального жира, достаточно пересмотреть свой рацион питания.