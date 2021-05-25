Как начать по-настоящему дышать: упражнения для спины

Если вы никогда не пробовали поработать над растяжкой спины, то даже не представляете, какого удовольствия себя лишаете. Эти базовые упражнения подходят как для самых начинающих, так и для тех, кто имеет опыт в растяжке. Такая простая тренировка поможет размять мышцы спины, которые у большинства из нас находятся в перманентном напряжении. А внутреннюю легкость и улучшение общего самочувствия вы почувствуете сразу после выполнения упражнений из данного видео.

Помните, мы хотим помочь своему телу, а не травмировать его. Поэтому все упражнения выполняйте на комфортную амплитуду и не допускайте появление выраженной точечной боли, чувство растяжения должно быть распределенным по всем сегментам, с которыми идет работа.

Вращения спиной

Расположитесь так, чтобы колени находились под тазом, а кисти рук под плечами. Начинайте выполнять вращение спиной, проходя через максимум своей амплитуды каждую секунду времени. В прогибе следите за тем, чтобы его выполняла не только поясница. Прогиб должен быть распределенным - сводим лопатки, максимально раскрываем грудной отдел, прогибаем поясницу. В обратном же положении мы максимально растягиваем мышцы спины, поэтому и прогиб должен быть также выполнен качественно и распределен по всей спине.

Волны

Из той же позиции начинайте выполнять волнообразное движение в одну и в другую сторону. Старайтесь оставаться на прямых руках. В этом движении мы не стремимся к максимальной амплитуде, а делаем акцент на распределенность и последовательность.

Провороты

Возьмите в руки фитнес-ленту или эспандер, за неимением его подойдет шарф или кофта. Лучше, если ткань будет хотя бы немного тянуться. Возьмите ленту, поставив руки широко друг от друга. Сделайте аккуратный проворот в плечах, как показано на видео, не сгибая руки в локтях. Если делать его некомфортно и тяжело, то перехватите ленту, поставив руки еще дальше друг от друга. Если провороты делать очень легко, усложнить себе задачу можно, поставив руки поуже.

Протягивание спины из положения на четвереньках

Из той же позиции оставляем руки вперед, при этом они находятся на ширине плеч. Таз в этом положении может незначительно уходить вперед относительно колен. Сконцентрируйтесь на ощущениях, постарайтесь докоснуться грудью до пола. Сфокусируйте свое внимание на чувстве растяжения - оно должно быть распределенным, но основной акцент мы делаем на грудной отдел. Обратите внимание, что острый дискомфорт в пояснице сигнализирует о том, что следует поискать другую позу для упражнения. Например, вы можете поставить руки поближе или подальше от себя, а также сместить положение таза. Также это упражнение можно выполнять с йога-блоками.

Раскрываем грудной отдел

Под лопатки подложите йога-блоки. Если их нет под рукой, можно использовать стопку книг, обернутую в полотенце. Опустите таз на пол. Поднимаем вверх выпрямленные руки на ширине плеч и тянем их вниз, не отрывая таз от пола. Вам нужно поискать свою комфортную амплитуду для выполнения этого упражнения. Для этого сравните свои ощущения, меняя количество йога-блоков, а также их положение относительно спины. Обратите внимание, что также не должно быть острых болевых ощущений в пояснице.