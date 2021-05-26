Старуха в 50: почему россиянки выглядят старше своих лет

Мы привыкли удивляться тому, насколько молодо выглядят женщины за 50 в странах Европы и США. И это касается не только знаменитостей , прибегающим к различным уловкам, но и обычных граждан. В России представительниц прекрасного пола, сохранивших красоту в этом возрасте, единицы. Давайте разберемся, почему наши дамы постбальзаковского возраста быстро теряют привлекательность.

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Эксперты в области красоты и здоровья называют пять основных причин преждевременного старения российских женщин. Эти факторы касаются также и жительниц большинства бывших советских республик, перешагнувших полувековой рубеж.

Лишний вес

Для многих женщин возраст 50 лет становится переломным. Они считают, что большинство задач в их жизни выполнено – замужество, рождение ребенка, обустройство домашнего очага, карьера. Теперь можно и на покой, то есть пожить «для себя». Многие вкладывают в это понятие снятие ограничений в питании и отказ от годами выработанного режима. Как результат – неконтролируемый рост веса, а лишние килограммы, как известно, не делают моложе.

Нервы

Жизнь современного человека изобилует событиями и стрессами. Особенно много их у женщин, которые еще и особенно близко принимают все к сердцу. Отдыхать они практически не умеют, вкладывая в понятие «досуг» поездку на дачу. Да и за городом обычно не наслаждаются природой и шашлыками, а погружаются в работу по хозяйству, занимаясь садом и огородом. Добавьте сюда конфликты с супругом и детьми, неприятности на работе и нехватку денег. Все это неважно влияет на внешность.

Одежда и стиль

Часто россиянки неправильно относятся к своему гардеробу. «Я уже не так молода, чтобы носить такие вещи» – думают почти все женщины, которым исполнилось 50 лет. Они перестают следить за своим стилем, отказываются от макияжа и маникюра, а модные прически сменяются примитивными начесами. Можно сказать, что наши дамы сами старательно старят себя, подбирая немодную, старческую одежду.

Обувь

С возрастом женщины начинают ценить удобную обувь и отказываются от каблуков. Но удобные туфли или ботинки чаще всего оказываются откровенно стариковскими. А ведь сегодня на рынке обуви можно найти множество отличных вариантов без каблука, которые выглядят стильно и при этом обладают всеми качествами ортопедической обуви.

Плохие зубы

Проблемы с зубами – это наследие советской эпохи. Кто-то еще не исправил ошибки, сделанные «специалистами» самой лучшей в мире бесплатной медицины, а кто-то просто не имеет денег, чтобы серьезно заняться восстановлением зубного ряда. Стоимость стоматологических услуг стремительно растет, а вот доходы граждан нет. Тут уже не до голливудской улыбки после 50 – многие мечтают хотя бы получить возможность комфортно жевать.