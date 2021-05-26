Старуха в 50: почему россиянки выглядят старше своих лет

Мы привыкли удивляться тому, насколько молодо выглядят женщины за 50 в странах Европы и США. И это касается не только знаменитостей
, прибегающим к различным уловкам, но и обычных граждан. В России представительниц прекрасного пола, сохранивших красоту в этом возрасте, единицы. Давайте разберемся, почему наши дамы постбальзаковского возраста быстро теряют привлекательность.
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Эксперты в области красоты и здоровья называют пять основных причин преждевременного старения российских женщин. Эти факторы касаются также и жительниц большинства бывших советских республик, перешагнувших полувековой рубеж.
Лишний вес
Для многих женщин возраст 50 лет становится переломным. Они считают, что большинство задач в их жизни выполнено – замужество, рождение ребенка, обустройство домашнего очага, карьера. Теперь можно и на покой, то есть пожить «для себя». Многие вкладывают в это понятие снятие ограничений в питании и отказ от годами выработанного режима. Как результат – неконтролируемый рост веса, а лишние килограммы, как известно, не делают моложе.
Нервы
Жизнь современного человека изобилует событиями и стрессами. Особенно много их у женщин, которые еще и особенно близко принимают все к сердцу. Отдыхать они практически не умеют, вкладывая в понятие «досуг» поездку на дачу. Да и за городом обычно не наслаждаются природой и шашлыками, а погружаются в работу по хозяйству, занимаясь садом и огородом. Добавьте сюда конфликты с супругом и детьми, неприятности на работе и нехватку денег. Все это неважно влияет на внешность.
Одежда и стиль
Часто россиянки неправильно относятся к своему гардеробу. «Я уже не так молода, чтобы носить такие вещи» – думают почти все женщины, которым исполнилось 50 лет. Они перестают следить за своим стилем, отказываются от макияжа и маникюра, а модные прически сменяются примитивными начесами. Можно сказать, что наши дамы сами старательно старят себя, подбирая немодную, старческую одежду.
Обувь
С возрастом женщины начинают ценить удобную обувь и отказываются от каблуков. Но удобные туфли или ботинки чаще всего оказываются откровенно стариковскими. А ведь сегодня на рынке обуви можно найти множество отличных вариантов без каблука, которые выглядят стильно и при этом обладают всеми качествами ортопедической обуви.
Плохие зубы
Проблемы с зубами – это наследие советской эпохи. Кто-то еще не исправил ошибки, сделанные «специалистами» самой лучшей в мире бесплатной медицины, а кто-то просто не имеет денег, чтобы серьезно заняться восстановлением зубного ряда. Стоимость стоматологических услуг стремительно растет, а вот доходы граждан нет. Тут уже не до голливудской улыбки после 50 – многие мечтают хотя бы получить возможность комфортно жевать.
Как мы видим, проблемы представительниц прекрасного пола вполне очевидны, правда их решение не всегда зависит от них самих. Но если приложить некоторые усилия, то вполне можно продлить молодость и выглядеть не хуже ровесниц из Германии, Польши или США.