Врач рассказала, когда супругов нужно выгонять из кровати

Сон с любимым человеком может навредить здоровью. Так считает сомнолог Елена Царёва . Специалист в эфире «Радио 1» рассказала, в каких случаях супругов нужно выгонять из общей кровати.

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По словам врача, в кровати не должно быть никаких «соседей». Это касается как самых близких людей, так и домашних питомцев.

Приятно засыпать с тем, кого любишь, но спать лучше отдельно, — пояснила Царёва.

Спать вместе с супругом без ущерба для здоровья можно в том случае, если позволяет размер кровати. По словам эксперта, на каждого человека должно приходиться не менее 70 см спального места. Люди, которые мучаются бессонницей или храпят, должны отдыхать отдельно от своей второй половинки.

Дефицит сна может возникнут из-за домашних животных. Они часто бывают беспокойными и просыпаются раньше своего хозяина. Кроме того, даже если у человека не было ранее аллергии, то она может появиться, уверяет Царёва.