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Ученые назвали эффективную диету при диабете

Lenta.ruиещё 4
16 часов назад
Специалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) определили, что одним из способов справиться с диабетом является диета с низким содержанием углеводов, которая всего за шесть месяцев снижает уровень сахара в крови и улучшает состояние пациентов с избыточным весом или ожирением. Доклад исследователей опубликован на сайте GOV.UK.
Ученые назвали эффективную диету при диабете
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Ученые проанализировали существующие данные об изменении веса, уровня сахара в крови, жира в крови и использовании лекарств. Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету (13-40 процентов от общей потребляемой энергии), в первые три месяца теряли больше веса, чем те, кто придерживался обычного рациона питания (41-55 процентов). Также наблюдалось улучшение таких показателей, как уровень гликированного гемоглобина HbA1c, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке крови.
Как пишут авторы доклада, в целом недостаточно доказательств того, что низкоуглеводная диета может быть полезна для людей с диабетом второго типа, но без ожирения. Для взрослых людей с диабетом и ожирением диету можно рекомендовать на срок до шести месяцев для улучшения гликемического контроля и концентрации триацилглицерина.
Рацион питания должен включать продукты из цельного зерна или продукты с высоким содержанием клетчатки, разнообразные фрукты и овощи. Потребление насыщенных жиров следует ограничить.
Здоровье,Диеты,
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