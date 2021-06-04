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Приседания со стулом: четыре вариации от простого к сложному

Стелла Шмель
49 минут назад
Приседания - одно из самых популярных упражнений. Давайте разберем несколько вариаций, для выполнения которых нам понадобится стул.

Базовые приседания

Ноги ставим немного шире плеч. Стопы направлены вперед или чуть в стороны. Подайте таз назад, несильно наклонитесь и сгибайте колени.

Болгарские приседания

Встаньте спиной к стулу, ноги вместе. Одну ногу уведите назад, чтобы опереться носком на стул, таз при этом не должен разворачиваться в стороны. Если все хорошо, вы чувствуете себя устойчиво, то вернитесь в исходное положение и отступите другой ногой чуть вперед (примерно на половину длины вашей стопы). И из этого положения верните ногу, которую вы уводили назад, на стул. Это способ найти оптимальное исходное положение поможет вам выстроить точку баланса.
Начинайте выполнять упражнение, именно приседая, а не уводя корпус вперед. Фокус внимания на ощущениях в ногах.
Идеальная опора для выполнения этого упражнения должна быть не выше высоты вашего колена.

Приседания на одной ноге

Встаньте сбоку от спинки стула. Одну ногу согните и заведите стопой примерно на уровне колена другой ноги. Найдите баланс и начинайте выполнять упражнение, оперевшись рукой на спинку стула. Помните о распределении нагрузки, исключайте заваливание на стул.

Приседания с махом ногой

Приседание выполняем до высоты коленей или чуть ниже. В верхней точке выводим ногу вперед и в диагональ, делаем контролируемый мах и возвращаем стопу в исходную точку. Повторяем сначала.
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