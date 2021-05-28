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Как носить каблуки, чтобы не страдать от болей в ногах

Мира Маркина
13 часов назад
Многие женщины носят каблуки на постоянной основе, даже не задумываясь о том, какой вред такая обувь наносит здоровью. В частности, 10-сантиметровая шпилька на 75% увеличивает нагрузку на пятку. Вдобавок к этому, страдает позвоночник. А еще именно от частого ношения каблуков может развиться варикоз.
Как носить каблуки, чтобы не страдать от болей в ногах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
К счастью, чтобы минимизировать риски, совсем необязательно отказываться от любимых туфель насовсем. Подробнее о том, как носить каблуки без вреда для здоровья – в материале "Рамблера".

Выбирайте удобную обувь

Очевидно, что ходить в туфлях на шпильках не так комфортно, как в кроссовках. Однако, отдавая предпочтение каблукам, следите за тем, чтобы обувь не сдавливала пальцы или ступню, не жала и не натирала.

Не носите высокие каблуки каждый день

Едва ли существует жизненная необходимость в том, чтобы носить каблуки ежедневно. Постарайтесь надевать такую обувь не чаще нескольких раз в неделю, и ваши ноги уже скажут: "Спасибо".

Делайте зарядку

Если вы чувствуете, что ноги в туфлях затекли, снимите их и сделайте небольшую зарядку. Поднимайте и опускайте пятки, попеременно напрягая и расслабляя мышцы стоп и голеней. Это поспособствует восстановлению кровообращения.

Массаж

Чтобы расслабить ноги в конце дня, помассируйте стопы, начиная с пальцев ног. Для лучшего эффекта используйте увлажняющий лосьон или питательное масло для тела.
Здоровье,
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