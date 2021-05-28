Мясников перечислил болезни, вызывающие лишний вес

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лишний вес имеет характер пандемии, от последствий этой болезни умирают гораздо чаще, чем от коронавируса. Лишний вес провоцирует онкологию, диабет, инсульты и другие заболевания. Он перечислил недуги, которые влияют на набор избыточного веса.

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— Гипотериоз, снижение функций щитовидной железы приводит к избыточному весу. Синдром поликистоза яичников, когда яичники покрываются кистами, у женщин растут усы, там идет резистентность к инсулину. Избыток стероидных гормонов тоже ведет к набору лишнего веса, — заявил врач в программе «О самом главном».

Мясников добавил, что к избыточному весу часто приводит депрессия, и лечение диабета определенными лекарствами. При некоторых болезнях человек не виноват в том, что у него лишний вес.

— В структуре избыточного веса все эти болезни составляют меньше одного процента. Не о чем говорить. Когда ко мне приходит толстый пациент и говорит, что не может похудеть, это не от болезни, не от гормонов, — считает Мясников.