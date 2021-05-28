Перечислены самые частые травмы во время секса

Больше половины людей получали телесные повреждения, занимаясь сексом. Такой статистикой поделилась телеведущая и сексолог Трэйси Кокс в своей колонке для газеты Daily Mail
.
Фото: Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Чаще всего травмируются фанаты «грубого секса». При этом даже консервативный половой акт может привести к печальным последствиям, считает врач. Всему виной миссионерские позы для мужчин и «собачий стиль» для женщин. В списке других причин — игрушки для взрослых.
«Если вы проявили чрезмерный энтузиазм, фаллоимитаторы, вибраторы или анальные пробки могут застрять внутри прямой кишки или влагалища»,
— Кокс предупреждает, что при появлении жара, болей или кровотечения нужно срочно ехать в травмпункт».
По словам медика, для кого-то секс заканчивался переломом пениса, срывом спины, разрывом промежности, ожогами от ковров, застрявшими в гениталиях предметами контрацепции и зудящей сыпью после использования смазок и лосьонов. А ещё появляется посторгазмический синдром:
«Чаще встречается у мужчин, чем у женщин. У больных развиваются симптомы гриппа или аллергии после оргазма: заложенный нос, жар, чихание, головная боль и зуд в глазах могут начаться в течение нескольких секунд или нескольких часов после оргазма».