Биохимик рассказал, как проверить качество воды

Невозможно полноценно проверить качество воды в домашних условиях, но существуют способы того, как определить некоторые параметры. Об этом сообщает
агентство "Прайм".
Эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова рассказала, на что обратить внимание во внешнем виде воды.
"Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода"
Кулешова рассказала, что ржавые подтеки на сантехнике могут указывать на то, что в воде содержится много трехвалентного железа.
Чтобы проверить воду в домашних условиях, можно купить специальные реагенты для аквариумов. Они недорогие и продаются во многих магазинах.
"С помощью такого теста проверяют качество воды по пяти показателям: это Ph, жесткость, содержание нитратов, нитритов и хлора. Проанализировать таким образом воду может даже человек без специального образования. Недостаток подобных тестов — их довольно низкая точность. С их помощью не получится узнать конкретного количества тех или иных элементов"