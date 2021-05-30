Биохимик рассказал, как проверить качество воды

Невозможно полноценно проверить качество воды в домашних условиях, но существуют способы того, как определить некоторые параметры. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова рассказала, на что обратить внимание во внешнем виде воды.

"Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода"

Кулешова рассказала, что ржавые подтеки на сантехнике могут указывать на то, что в воде содержится много трехвалентного железа.

Чтобы проверить воду в домашних условиях, можно купить специальные реагенты для аквариумов. Они недорогие и продаются во многих магазинах.