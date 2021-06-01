Принято считать, что работа на раскрытие поперечного шпагата гораздо более трудоемкая, чем работа на продольным. И у большинства тех, кто занимается стретчингом регулярно, есть "любимый" и нелюбимый" шпагат. Поперечный, как правило, относится ко второму. Более того, поперечный шпагат - далеко не самое анатомичное положение. И в обычной жизни он, прямо скажем, вряд ли пригодится. Но занятия растяжкой прекрасны в своей вариативности и многогранности, и даже если вы не стремитесь к поперечному шпагату как к самоцели, упражнения из этого блока помогут вам сделать свои занятия разноплановыми и всеобъемлющими.

Подъем таза с опорой на колени

Это упражнение направлено на работу с тазобедренным суставом, поэтому фокус внимания - на таз. Выполняйте упражнение через напряжение в мышцах и избегайте болезненных ощущений, если таковые возникают.

Упражнение можно выполнять как держа руки перед собой, так и с кубиками. Но помните, что йога-блоки служат вспомогательной опорой, а не забирают на себя вес всего тела.

Подготовка к поперечному выпаду

В этом упражнении мы прорабатываем контроль движения, баланс и уделяем внимание силе мышц. Если ваша амплитуда пока неглубокая, ничего страшного - опускайтесь в этом упражнении ровно на такую высоту, из которой затем сможете вернуть себя в исходную точку на силе ног.

Подъем ног на силе из складки

Сконцентрируйтесь не на том, как высоко вы можете поднять ногу, а на качестве вашего движения. Следите за спиной - она должна быть ровно и оставаться не движимой, исключите заваливание вперед или назад. Делаем все на силе ног и на комфортную амплитуду.

"Лягушка" с вращениями и без