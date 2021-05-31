Зачем качать интимные мышцы: упражнение на каждый день

Представительницы прекрасного пола буквально помешаны на секретах красоты и молодости. Они постоянно пробуют новомодные диеты, маски для волос и различные косметические процедуры, зачастую забывая о самом главном - женском здоровье. По статистике, каждая третья девушка сталкивалась с проблемами в этой области, в том числе с несостоятельностью мышц тазового дна и опущением стенок влагалища. «Рамблер» расскажет о пользе интимной гимнастики и о том, с какими женскими проблемами она помогает справиться.

Интимной гимнастикой можно и нужно заниматься девушке с момента начала половой жизни. Но женщины начинают интересоваться ей только после родов, или когда появляются серьезные проблемы в области мочеполовой системы.

облегчает предменструальный синдром и избавляет от болей во время критических дней;

устраняет симптомы недержания мочи;

увеличивает кровообращение в органах малого таза, за счет чего улучшается женский гормональный фон, который, в свою очередь, способствует активной регенерации клеток;

повышает шансы забеременеть (причем даже тем женщинам, которым ранее диагностировали бесплодие);

устраняет застойные явления в органах малого таза, спайки;

способствует уменьшению выраженности варикозного расширения вен малого таза;

отодвигает или смягчает течение климактерического периода

избавляет от аноргазмии и помогает достичь яркого вагинального оргазма. При правильной тренировке интимных мышц решается целый ряд проблем. Регулярная гимнастика имеет следующие плюсы:

Существует множество вариантов развития интимной мускулатуры, но основным средством гинекологической гимнастики являются специальные упражнения, направленные на тренировку и укрепление мышц тазового дна. Среди них наиболее популярно упражнение Кегеля.

Упражнение Кегеля

Для начала втяните мышцы тазового дна и удерживайте их в таком состоянии пять секунд. Для этого представьте, как будто вы втягиваете и поднимаете половые органы. Делая это, не задерживайте дыхание. Если вы будете считать вслух, это не даст вам задерживать дыхание.

По прошествии пяти секунд медленно и до конца расслабьте мышцы, удерживая их в таком состоянии пять секунд. Повторите упражнение десять раз и выполняйте его ежедневно не менее трех раз.

Во время выполнения этого упражнения мышцы тазового дна могут устать. Если это произошло, прекратите упражнение и выполните его позже.

При выполнении упражнения Кегеля не нужно задействовать мышцы живота, ног или ягодиц. Тренировка этих мышц не поможет вам снова начать контролировать мочеиспускание или укрепить сексуальное здоровье.