Зачем качать интимные мышцы: упражнение на каждый день

Представительницы прекрасного пола буквально помешаны на секретах красоты и молодости. Они постоянно пробуют новомодные диеты, маски для волос и различные косметические процедуры, зачастую забывая о самом главном - женском здоровье. По статистике, каждая третья девушка сталкивалась с проблемами в этой области, в том числе с несостоятельностью мышц тазового дна и опущением стенок влагалища. «Рамблер» расскажет о пользе интимной гимнастики и о том, с какими женскими проблемами она помогает справиться.
Интимной гимнастикой можно и нужно заниматься девушке с момента начала половой жизни. Но женщины начинают интересоваться ей только после родов, или когда появляются серьезные проблемы в области мочеполовой системы.
При правильной тренировке интимных мышц решается целый ряд проблем. Регулярная гимнастика имеет следующие плюсы:
- облегчает предменструальный синдром и избавляет от болей во время критических дней;
- устраняет симптомы недержания мочи;
- увеличивает кровообращение в органах малого таза, за счет чего улучшается женский гормональный фон, который, в свою очередь, способствует активной регенерации клеток;
- повышает шансы забеременеть (причем даже тем женщинам, которым ранее диагностировали бесплодие);
- устраняет застойные явления в органах малого таза, спайки;
- способствует уменьшению выраженности варикозного расширения вен малого таза;
- отодвигает или смягчает течение климактерического периода
- избавляет от аноргазмии и помогает достичь яркого вагинального оргазма.
Существует множество вариантов развития интимной мускулатуры, но основным средством гинекологической гимнастики являются специальные упражнения, направленные на тренировку и укрепление мышц тазового дна. Среди них наиболее популярно упражнение Кегеля.
Упражнение Кегеля
Для начала втяните мышцы тазового дна и удерживайте их в таком состоянии пять секунд. Для этого представьте, как будто вы втягиваете и поднимаете половые органы. Делая это, не задерживайте дыхание. Если вы будете считать вслух, это не даст вам задерживать дыхание.
По прошествии пяти секунд медленно и до конца расслабьте мышцы, удерживая их в таком состоянии пять секунд. Повторите упражнение десять раз и выполняйте его ежедневно не менее трех раз.
Во время выполнения этого упражнения мышцы тазового дна могут устать. Если это произошло, прекратите упражнение и выполните его позже.
При выполнении упражнения Кегеля не нужно задействовать мышцы живота, ног или ягодиц. Тренировка этих мышц не поможет вам снова начать контролировать мочеиспускание или укрепить сексуальное здоровье.
Продолжая выполнять эти упражнения, вам следует увеличивать время, в течение которого мышцы тазового дна находятся в сокращенном и расслабленном состоянии. Начните с 5 секунд и каждую неделю постепенно наращивайте время, пока не дойдете до 10 секунд.