Дерматолог рассказала об опасности веснушек

Кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра "Триактив" Наталия Гайдаш рассказала об опасности веснушек и для кого они характерны. Этой информацией она поделилась в беседе с радио Sputnik

По словам специалиста, веснушки — пигментация, которая появляется под воздействием ультрафиолета. Это своего рода защитная реакция кожи, свойственна людям в возрасте до 25 лет. Эксперт сообщила, что она проявляется у людей с определенным фототипом.

"Первый фототип — это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые. Если волосы и кожа начинают темнеть, а глаза все равно светлые, это второй фототип, третий фототип — это более темная кожа, более темные волосы, а глаза могут быть как голубыми, так и карими. Четвертый тип — совсем темные, и пятый — негроидная раса",

— пояснила Гайдаш, добавив, что чем кожа светлее, тем выше вероятность возникновения веснушек.

Эксперт отметила, что веснушки часто путают с солнечным лентиго, которое представляет собой темные пятна. Они появляются при ожогах кожи и долго держатся. Обычно они безобидны, но порой могут сулить серьезные проблемы сл здоровьем.

"Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование",