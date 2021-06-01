5 советов от трихолога: как остановить выпадение волос

Согласно статистике, 80% населения России недовольны состоянием своих волос. С выпадением сталкивается 96% женщин и 79% мужчин. В эпоху коронавируса эта цифра могла увеличиться, так как врачи заявили о том, что выпадение волос является частью постковидного синдрома. "Рамблер" поговорил с вице-президентом Евразийской трихологической Ассоциации, врачом-трихологом Ольгой Кохас о том, как можно остановить выпадение волос.

Определите, действительно ли у вас выпадают волосы

Люди сами должны понимать, когда у них выпадают волосы. Я считаю, что нормы выпадения волос не существует. У каждого она своя, свой нормальный объем волос и процент выпадения. Если вы заметили, что на расческе, подушке и после мытья у вас стало выпадать больше волос, значит, так оно и есть.

Иногда люди понимают, что у них выпадает привычное количество волос, но восстановления объема нет. Если ваш хвост убывает, здесь 100% нужно идти к трихологу. Волосы могут истончатся, становиться бледными, ломаться и это тоже признак проблем.

Разберитесь в причинах

Сейчас ко мне чаще всего обращаются люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. На организм повлияли сразу несколько факторов: интоксикация, микротромбоз, антибиотики и стресс. На сегодняшний день на втором месте люди, которые обращаются после операций, так как наркоз тоже дает внезапное выпадение волос. Также приходят люди с дефицитными состояниями, где выпадение хроническое. Среди них на первом месте люди с дефицитом железа, на втором — те, кто имеет проблемы с щитовидной железой и на третьем — люди с сосудистыми нарушениями. Это — гипертония и гипотония, проблемы позвоночника и шейно-воротниковой зоны.

Не используйте шампуни от выпадения волос

Нет таких шампуней, которые могли бы помочь остановить выпадение волос и стимулировать их рост. Шампунь есть шампунь, это моющее средство. Расположить внутри шампуня ингредиент, который будет останавливать выпадение волос, практически невозможно. Шампунь может быть только химического состава, даже если на упаковке заявлено, что это ЭКО или БИО продукт, поэтому добавлять туда определенные ингредиенты бессмысленно. Верить в то, что шампунь может остановить выпадение волос, я бы не стала.

Народные средства тоже не помогут

Кожа — защитный орган, и все то, что вы сварите дома и будете использовать в качестве решения проблемы, будет насмарку. Во-первых, вы еще больше убьете местный иммунитет кожи, а, во-вторых, это не проникнет внутрь, потому что в составе должны быть адаптогены — адаптивные к иммунной системе кожи вещества, и тогда она даст средству разрешение проникнуть, усвоиться и сработать. Втирать яйца, наливать на голову коньяк, использовать отвары и настои нельзя. Вам будет обеспечен эффект плацебо, но я не советую вам тратить на это время.

Что делать тем, кто перенес COVID-19

50% людей, которые приходят сегодня, это те, кто перенес коронавирус. Чем ярче была картина заболевания, тем интенсивнее выпадение волос. Надо понимать, что это начинается спустя два месяца после окончания заболевания резко и интенсивно.

Во-первых, нужно успокоиться, так как это лишний стресс, я советую принять это как неизбежную ситуацию. В этом случае страдает иммунная система, начинается интоксикация, микротромбоз. Кроме того, прием противовирусных препаратов и антибиотиков всегда имеет побочный эффект в виде выпадения. Во-вторых, нужно начинать что-то делать. Нужно усилить кровообращение, усилить иммунитет внутри фолликула. Не нужно ничего принимать внутрь, если вам не прописывал терапевт. Для восстановления в таких случаях потребуются лосьоны, но важно смотреть на состав. Они не должны содержать миноксидил, в них должны работать стимулирующие средства: никотиновая кислота, кофеин, прополис, женьшень и другие иммуномодуляторы.