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Три принципа интуитивного питания, которые помогут забыть о диетах

Мира Маркина
1 час назад
За последние несколько лет интуитивное питание приобрело особую популярность. И неспроста: оно не подразумевает строгих ограничений, с которыми рука об руку идут диеты, и при этом помогают сбросить вес. Все, что нужно сделать – научиться отличать физический голод от психологического. Иными словами, есть только тогда, когда этого требует организм, а не когда вы хотите, к примеру, зажевать стресс.
Три принципа интуитивного питания, которые помогут забыть о диетах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Подробнее о главных принципах интуитивного питания – в материале "Рамблера".

Уважайте свои эмоции

Скука, гнев, обида, жалость к себе и другие негативные эмоции требуют времени для проработки и установления причин, вызвавших их. Еда не поможет справиться с ними, хотя многие и пытаются прежде всего отыскать спасение в лакомствах. Если вы в моменты злости съедите ведро мороженого, запив его парой банок газировки, скорее всего станет лишь хуже – вы не избавитесь от первой проблемы и вдобавок к этому будете корить себя за переедание.

Не объявляйте бойкот "вредной" пище

Во время диет, запрещая себе гамбургер или мороженое, человек попадает в ловушку и начинает мечтать об этой еде. Ведь, как известно, запретный плод сладок.
Откажитесь от строгих ограничений, позвольте себе понять, что можете съесть все, что угодно. Но если рука потянется за жареной картошкой, спросите себя: "Что эта пища даст вам?". Чаще всего лишь минутное удовольствие и несколько лишних сантиметров. Но если же вы дали слабину, съешьте не всю порцию, а столько, сколько вам необходимо для утоления голода.

Уважайте свое тело

С тех пор, как бодипозитивное движение стало стремительно набирать популярность, многим удалось выдохнуть и принять свое тело со всеми его особенностями. Однако некоторые люди по сей день изнуряют себя жесткими диетами и тренировками, лишь бы влезть в желанный размер XS.
Если вы из их числа, – прежде всего изучите конституцию своего тела. Даже при постоянных спортивных нагрузках и максимально правильном питании невозможно добиться модельных параметров, если на пути встает генетика. И в этом нет ничего плохого, ведь худоба и здоровье – не одно и то же.
Здоровье,
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