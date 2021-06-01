Названа замедляющая старение ягода

Фолиевая кислота, которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей.

Специалист обратила внимание на то, что аскорбиновая кислота, которая содержится в этой ягоде, поддается разрушению при термической обработке, поэтому клубнику не следует замораживать - ее лучше употреблять в пищу свежей, в день покупки.