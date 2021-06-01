Названа замедляющая старение ягода

«Клубника – легкое мочегонное: она выводит из организма соли и косвенно способствует нормализации давления. Однако важно не переедать: за один раз можно съесть не более двух стаканов. Клубника полезна в свежем виде – в ягоде много витамина С, который является мощным антиоксидантом, то есть замедляет старение организма, важен для иммунитета и помогает усваиваться железу. Фолиевая кислота (или витамин В9), которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей»,