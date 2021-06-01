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Названа замедляющая старение ягода

ТК «Звезда»
7 часов назад
Фолиевая кислота, которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей.
Названа замедляющая старение ягода
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Клубника является одной из наиболее полезных ягод, она способно положительно воздействовать на давление, а также замедлять механизмы старения. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. По ее словам, в клубнике содержится мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 граммов продукта. Кроме того, данный продукт разрешен при сахарном диабете.
«Клубника – легкое мочегонное: она выводит из организма соли и косвенно способствует нормализации давления. Однако важно не переедать: за один раз можно съесть не более двух стаканов. Клубника полезна в свежем виде – в ягоде много витамина С, который является мощным антиоксидантом, то есть замедляет старение организма, важен для иммунитета и помогает усваиваться железу. Фолиевая кислота (или витамин В9), которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей»,
– сказала медик.
Специалист обратила внимание на то, что аскорбиновая кислота, которая содержится в этой ягоде, поддается разрушению при термической обработке, поэтому клубнику не следует замораживать - ее лучше употреблять в пищу свежей, в день покупки.
Здоровье,Ольга Кораблева,РИА Новости,
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