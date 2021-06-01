Эксперт раскрыл пользу чувства голода

Специалист призвал читателей не бояться испытывать это ощущение. Он объяснил, что «страх проголодаться заставляет нас слишком часто есть». Мосли
также добавил, что из-за соблазнов делать частые перекусы у большинства людей резко сократились перерывы между приемами пищи (с четырех с половиной часов до трех с половиной часов). Кроме того, люди съедают за один присест чересчур много еды, в результате чего они перенасыщаются и испытывают дискомфорт.
По словам мужчины, он долгое время практикует интервальное голодание, укладывая все приемы пищи за день в рамках 8-12 часов.
Кроме того, специалист перечислил продукты, которые вызывают ложное чувство голода. В частности, речь идет о вредной еде: о шоколаде, мороженом, чипсах, пицце, печенье, пирожных, попкорне с маслом и чизбургерах. Употребление большого количества рафинированной сладкой пищи провоцирует выработку инсулина поджелудочной железой, а высокий уровень инсулина вызывает чувство голода, что приводит к частым перекусам.