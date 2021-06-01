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Эксперт раскрыл пользу чувства голода

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Британский доктор Майкл Мосли (Michael Mosley) раскрыл пользу чувства голода. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Эксперт раскрыл пользу чувства голода
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист призвал читателей не бояться испытывать это ощущение. Он объяснил, что «страх проголодаться заставляет нас слишком часто есть». Мосли также добавил, что из-за соблазнов делать частые перекусы у большинства людей резко сократились перерывы между приемами пищи (с четырех с половиной часов до трех с половиной часов). Кроме того, люди съедают за один присест чересчур много еды, в результате чего они перенасыщаются и испытывают дискомфорт.
«Ваше тело будет благодарить вас за отказ от перекусов и увеличение промежутков времени между приемами пищи. Если не нагружать пищеварение, то разные системы вашего организма смогут исправно работать и восстановиться, это защитит вас от болезней. В ночное время органам нужно отдыхать, поэтому лучше не есть поздно вечером и избегать перекусов перед сном»,
— подчеркнул доктор.
По словам мужчины, он долгое время практикует интервальное голодание, укладывая все приемы пищи за день в рамках 8-12 часов.
«Я думал, что голодание будет меня очень отвлекать. Однако в итоге обнаружил, что это ощущение, наоборот, обостряет мои чувства и работоспособность мозга»,
— заверил Мосли.
Кроме того, специалист перечислил продукты, которые вызывают ложное чувство голода. В частности, речь идет о вредной еде: о шоколаде, мороженом, чипсах, пицце, печенье, пирожных, попкорне с маслом и чизбургерах. Употребление большого количества рафинированной сладкой пищи провоцирует выработку инсулина поджелудочной железой, а высокий уровень инсулина вызывает чувство голода, что приводит к частым перекусам.
«Это знание поможет понять, почему вас продолжает тянуть к вредной еде, и, быть может, вы дадите отпор этим пристрастиям»,
— заключил мужчина.
Здоровье,Майкл Мосли,
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