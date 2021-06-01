Без обмороков: как не угробить организм диетой

Любая диета — стресс для организма, но мы бываем так озабочены потерей лишних килограммов, что часто игнорируем потребности нашего тела и некоторые тревожные «звоночки». О том, какие правил стоит придерживаться для безопасного похудения, мы расскажем далее.

Откажитесь от соков

Конечно, ни одна диета не предусматривает сладкую «газировку» или насыщенные кофейные напитки, поэтому многие переходят на соки. Однако даже свежевыжатые напитки, которые выжимали не на ваших глазах, могут содержать сахар, а также все соки содержат высокий процент углеводов, что способствует активному набору веса.

Если же нет сил отказаться от любимых соков, попробуйте перейти на свежие фрукты, из которых выжимают ваш любимый сок. По статистике, в соке содержится как минимум на 50% больше калорий, чем в тех же свежих фруктах.

Что «говорит» ваш организм

Выбирая диету, мы, как правило, подбираем наиболее удобный вариант, не думая о том, а как отреагирует наш организм на подобные изменения в рационе. Идеально, если вы получите консультацию диетолога и под его присмотром начнете свой путь к точеной фигуре. Но даже самостоятельно можно избежать ненужных рисков, например, стоит учитывать баланс витаминов и микр оэлементов. Ес ли вы садитесь на жесткую диету, обязательно проверяйте показатели крови на дефицит важных элементов, чтобы не получить по итогу диеты новую, куда более опасную проблему.

Не игнорируем клетчатку

Без грубых пищевых волокон невозможно правильное пищеварение, а в этом случае диета просто бесполезна. Кроме того, постоянное чувство голода может возникать еще и потому, что в вашем рационе отсутствует или содержится в минимальных количествах клетчатка. Она заполняет желудок, и голод настигнет вас значительно позже. Особенное внимание на продукты с клетчаткой стоит уделить людям, которые сталкиваются с постоянными скачками сахара в крови.

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