"Я никому не посоветую кремлевскую диету"

В погоне за телом мечты женщины прибегают к разным способам. Кто-то начинает ходить на специальные массажи, пользуется косметическими средствами, но диетологи по-прежнему твердят, что основа похудения — правильное питание и спорт. Несмотря на это, существует большое количество самых разных диет и типов питания. Редактор "Рамблера" попробовала одну из самых популярных — кремлевскую диету.

Суть диеты

Кремлевская диета подразумевает ограниченное употребление углеводов. В ней каждому продукту присватается определенная "цена" в зависимости от того, сколько грамм углеводов содержит определенный продукт. Количество грамм не должно превышать определенное значение на разных этапах диеты. Так, в первые две недели оно не должно превышать 20 единиц. Потом эту цифру можно повысить до 40.

Предполагается, что во время диеты у человека снижается уровень глюкозы в крови, из-за чего жировые запасы сжигаются и перерабатываются в глюкозу. Сообщается, что на ней можно "сбросить" до 15 килограммов за месяц.

Продукты для кремлевской диеты и "очки", которые за них даются

Первые две недели

Когда я увидела таблицу диеты и очки, которые приписываются определенным продуктам, я поняла, что первые две недели есть будет нечего. На первый взгляд все это кажется разнообразным, но на самом деле продукты в большинстве своем несовместимы, поэтому каждый прием пищи у меня составлял из одного блюда. На завтрак я привыкла есть кашу, яйца, сырники и другие подобные вещи, ведь для меня первый прием пищи должен содержать углеводы для восполнения энергии. Пришлось довольствоваться яйцами в разных видах.

Кроме того, я пыталась найти рецепты для кремлевской диеты, чтобы разнообразить свой рацион, но на самом деле большинство из них содержат муку, сахар и прочие продукты, которые на первой неделе мне были недоступны.

Первые три дня по ночам мне было откровенно плохо, но я подозреваю, что это из-за того, что я употребляла много белка. Есть хотелось очень сильно, поэтому приходилось выбирать продукты с низким количеством углеводов и высоким содержанием белка, из-за чего организм не выдержал. Эксперимент хотелось завершить, но я решила, что буду просто меньше есть.

На второй неделе меня беспокоило только чувство голода и сильный упадок сил по утрам. Организм не привык к такому отсутствию углеводов в рационе, поэтому существовать было сложнее: по утрам очень хотелось спать, настроения что-либо делать тоже не было, поэтому после работы я сразу же шла домой и весь вечер отлеживалась. Резюмируя первую неделю, могу сказать, что отсутствие разнообразия, упадок сил и голод — самое тяжелое, с чем я столкнулась.

Вторые две недели

Я очень ждала того момента, когда закончатся первые две недели и можно будет немного разнообразить свой рацион, но как же я ошибалась. Те 40 очков, о которых я мечтала, на самом деле оказались такими же скудными. На второй неделе у меня начал по ночам болеть желудок, но происходило это не от голода, так как этот дискомфорт меня больше не беспокоил.

Организм начал немного перестраиваться, но все равно было некомфортно из-за того, что я по-прежнему не могла составить себе нормальный и сбалансированный рацион. Мне это казалось просто невозможным. Поэтому, вторые две недели две недели на диете превратились в одну и я сорвалась, но этот срыв я воспринимаю не как то, что у меня нет силы воли. Я считаю, что моему организму эта диета просто не подошла.

Выводы

Только после того, как я завершила свою диету, я узнала, что у нее есть противопоказания. Ни на одном сайте, где ее рекомендовали, не написали о том, что кремлевская диета не подходит людям с болезнями желудка, почек и сердца. На самом деле, если у вас есть какие-то хронические заболевания, лучше посоветоваться с терапевтом перед тем, как садиться на любую диету.

Что касается похудения, у меня получилось сбросить пять килограммов за три недели. Я не могу назвать это хорошим результатом, потому что в большинстве случаев эти килограммы возвращаются при резком похудении. Качество тела без спорта тоже оставляет желать лучшего, но на спорт при таком питании сил у вас точно не будет.