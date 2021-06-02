Россиянам назвали две привычки, влияющие на срок жизни

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала две привычки, которые влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

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Самой вредной привычкой Павлова назвала курение, наносящее наибольший урон организму. По ее словам, подобная привычка провоцирует онкологические заболевания. В 80 процентах случаев возникает рак легких, в 77 процентах — рак гортани, в 50 процентах — рак пищевода, ротовой полости и мочевого пузыря, в 24 процентах — рак печени, в 10 процентах — рак толстого кишечника.

Кроме того, курение может привести к хроническому бронхиту и сердечно-сосудистым болезням, которые Павлова назвала «главной причиной современной смертности».