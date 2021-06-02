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Россиянам назвали две влияющие на продолжительность жизни привычки

Lenta.ruиещё 2
7 часов назад
Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала две привычки, которые влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщает «Российская газета».
Россиянам назвали две привычки, влияющие на срок жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Самой вредной привычкой Павлова назвала курение, наносящее наибольший урон организму. По ее словам, подобная привычка провоцирует онкологические заболевания. В 80 процентах случаев возникает рак легких, в 77 процентах — рак гортани, в 50 процентах — рак пищевода, ротовой полости и мочевого пузыря, в 24 процентах — рак печени, в 10 процентах — рак толстого кишечника.
Кроме того, курение может привести к хроническому бронхиту и сердечно-сосудистым болезням, которые Павлова назвала «главной причиной современной смертности».
Одной из самых полезных привычек специалистка назвала употребление стакана теплой воды не холоднее 40 градусов натощак после сна. Это поможет нормальному циркулированию желчи, которая является важным элементом переваривания жиров, способствует выработке гормонов кишечника и уничтожает болезнетворные организмы.
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