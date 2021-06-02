Врач назвала способ похудеть, не ограничивая себя в еде

Человек может похудеть, не прибегая к ограничениям в количестве потребляемой еды, рассказала японский диетолог Джоди Брейверман. По её словам, достаточно отказаться от ложек и вилок в пользу китайских палочек, передаёт Pravda.Ru.

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Использование двух палочек — не самый удобный способ положить пищу в рот, но, если вы пытаетесь похудеть, древняя азиатская посуда может быть вашим секретным оружием, — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что основа успешного похудения — контроль за количеством потребляемых калорий. При этом палочки помогают есть медленнее. Значит, у мозга будет достаточно времени, чтобы понять, что желудок полон. В результате человек наедается меньшим количеством пищи.

Она рекомендует использовать палочки для любой еды, которую ими можно взять — салата, пасты, картошки фри, фруктов, овощей, рагу, попкорна, мяса или рыбы. Ими следует брать маленькие кусочки пищи, а при пережёвывании приборы нужно класть на тарелку.