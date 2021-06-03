Почему не стоит увлекаться водными процедурами

В условиях города, особенно в летнее время , часто хочется освежиться, и душ в этом случае — идеальное решение. Однако многие настолько вовлекаются в гигиенические процедуры, что могут тем самым принести себе больше вреда, чем пользы. Что же может пойти не так? Давайте разберемся.

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Аллергические реакции

Наша кожа покрыта защитным барьером, который каждый раз разрушается под воздействием воды. Наверняка вы замечали, что после душа кожа часто начинает зудеть, особенно на сухих участках? При этом неважно, жирная или сухая у вас кожа, она всегда нуждается в увлажнении. Если же вы начинаете замечать, что зудящих пятен становится все больше, подумайте, а не слишком ли часто вы принимаете душ? Возможно, причина именно в этом.

Трещины на коже

Еще одним последствием пересушенной кожи могут стать трещины, с которыми не так-то просто справиться. Чаще всего страдает кожа на локтях и ногах, но бывают трещинки на голенях, где кожа также часто пересыхает.

Если трещины уже появились, используйте суперпитательный крем или кокосовое масло, которое крайне редко вызывает аллергические реакции. Также проследите, с какой периодичностью вы принимаете душ и какие средства гигиены используете. Возможно, потребуется консультация дерматолога.

Себорея

Особенно неприятным симптомом может стать себорея волосистой части головы. Такое может произойти, если вы привыкли ежедневно мыть голову довольно агрессивными средствами, которые не только разрушают защитный слой кожи, но и пересушивают волосы, делая их жесткими и слабыми. Многие усугубляют проблему, расчесывая пятна до появления сукровицы. При первых симптомах попробуйте перейти на более мягкие средства, например на бессульфатный шампунь.

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