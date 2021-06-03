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Почему вам все время хочется сладкого: 6 причин

Мира Маркина
10 часов назад
Ежедневная тяга к сладостям может быть спровоцирована совершенно разными факторами. Одни из них не представляют опасности, другие же чреваты серьезными проблемами со здоровьем. Подробнее о том, почему вам постоянно хочется сладкого – в материале "Рамблера".
Почему вам все время хочется сладкого: 6 причин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Голод

Если вы резко изменили рацион питания с целью похудеть и каждый день испытываете чувство голода, организм страдает от нехватки калорий, необходимых для активной жизнедеятельности. Но по опыту он знает, что самый быстрый и простой способ восполнить энергию – побаловать себя шоколадкой или пирожным.

Злоупотребление искусственными подсластителями

По данным некоторых исследований, отказываясь от сахара и заменяя его искусственными подсластителями, люди начинают чаще налегать на сладости и калорийную пищу. Это связано с тем, что аспарты и прочие сахарозаменители не дают организму столько энергии, как сахар.

Депрессия

У пациентов с данным расстройством психики снижается синтез серотонина. Иногда это приводит к тому, что организм начинает требовать сладостей и калорийной пищи.

Сильная усталость

В некоторых случаях повышенная тяга к сладкой или соленой пище обусловлена сильной усталостью. Организм испытывает дефицит энергии и ищет быстрый способ ее получить. Углеводы –самый очевидный из них.

Сахарный диабет

Данный недуг сопровождается постоянным и сильным чувством голода, которые многие пациенты начинают заедать сладостями. Иногда этот признак указывает на повышенный или пониженный уровень глюкозы.

Дефицит сна

Если вы на постоянной основе не высыпаетесь, в организме начинает повышаться уровень гормона грелина. Вместе с тем снижается концентрация лептина, из-за чего появляются лишние килограммы.
Здоровье,
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