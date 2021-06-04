Аргентина получила новую партию "Спутника V"

Новая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Аргентину. Об этом сообщил в четверг телеканал teleSUR со ссылкой на информацию аргентинского Минздрава

В международном аэропорту Эсейса партию препарата приняла министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти. Она отметила, что с учетом прибывшего груза страна получила до настоящего времени 18 450 150 доз разных вакцин от коронавируса.

Нынешняя партия "Спутника V" оказалась самой крупной из тех, что поступили в Аргентину для борьбы с пандемией. В рамках кампании по вакцинации населения в стране до настоящего времени привито 13 265 602 жителя. 2 948 786 из них получили обе дозы препарата.